Mugnai d'Italia: Clelia Loiudice eletta presidente dei Giovani Industriali Italmopa

In occasione dell’Assemblea Generale annuale del Gruppo Giovani Industriali Italmpoa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia tenutasi ieri, Clelia Loiudice (Semolificio Loiudice di Altamura) è stata eletta alla presidenza del Gruppo per il biennio 2024/2025. Loiudice già da tempo è parte attiva dei Giovani Industriali Italmopa quale componente del Comitato Direttivo nonché vicepresidente nel corso del mandato di Giorgio Belotti, terminato ieri.

"Essere stata chiamata a presiedere il Gruppo Giovani Industriali Italmopa è per me motivo di grande orgoglio, ma anche fonte di responsabilità", ha dichiarato in prima battuta la neopresidente. "Il mio primo impegno, condiviso dal Comitato Direttivo, sarà volto a favorire la massima partecipazione della base associativa mediante il suo diretto coinvolgimento nelle attività che pianificheremo per il prossimo biennio. La squadra è motivata, affiatata e ricca di competenze variegate e di ottimo livello: ci sono tutti i presupposti per costruire occasioni di crescita e di aggiornamento proficue per i giovani del nostro settore e per le loro aziende".

A margine dell’assemblea generale, sono stati altresì designati i componenti del Comitato Direttivo per il prossimo biennio. Un Comitato, così come lo stesso Gruppo, caratterizzato da una composizione a maggioranza femminile, a dimostrazione di come, negli anni, un settore come quello molitorio, solitamente composto per la maggior parte da rappresentanze maschili, sia diventato espressione di una marcata presenza di donne anche in ruoli di particolare rilevanza.

L’elezione della presidenza e del direttivo dei Giovani Italmopa è avvenuta a seguito di un interessante incontro congiunto organizzato in collaborazione il Gruppo Giovani Assalzoo – Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici – sul tema ‘‘La sostenibilità nel contesto attuale e le sue applicazioni ai settori mangimistico e molitorio", in occasione del quale sono intervenuti rappresentanti della Deloitte. A conferma di quanto il Gruppo Giovani – nato in ambito Italmopa nel 1996 e costituito da rappresentanti delle aziende molitorie associate a frumento tenero e a frumento duro compresi tra i 18 e i 40 anni – continui il suo impegno nell’approfondimento di tematiche di primario interesse e attualità per l’intero comparto molitorio.