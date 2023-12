E-commerce, Yakkyo si quota in borsa

Ha ricevuto l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su EuronextGrowth Milan e debutterà in Borsa Italiana domani, venerdì 29 dicembre Yakkyo, pmi innovativa che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di drop shipping e vendita wholesale di prodotti di terzi: l'azienda ha sviluppato una suite basata su intelligenza artificiale per assistere i propri clienti nelle attività di vendita online.

L’ammissione alle negoziazioni di Yakkyo su Egm-Pro è avvenuta senza il collocamento di azioni ordinarie di nuova emissione: la quotazione, dunque, si configura come la prima operazione di “just listing” su Borsa Italiana. "La società -sottolinea il comunicato ufficiale- valuterà in futuro, anche sulla base delle condizioni di mercato, l’opportunità di effettuare raccolta di capitali e di passare sul segmento Euronext Growth Milan".

Yakkyo è una pmi innovativa che si occupa, per conto dei propri clienti titolari di e-Commerce, della fase di approvvigionamento, di stoccaggio e logistica di beni verso tutto il mondo, attraverso la piattaforma proprietaria Yakkyofy. È l’unica società con sede in Europa che sviluppa soluzioni software integrate per il processo di drop shipping e vendita wholesale di prodotti di terzi attraverso l’uso dell’AI.

La società si è dotata al suo interno di un reparto dedicato alla ricerca e sviluppo, finalizzato a ottimizzare sempre di più l’automazione dei processi. A partire dal 2022, Yakkyo ha concentrato le attività di R&S su tecnologie e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale con "l’obiettivo di fornire supporto ulteriore ai suoi clienti nelle fasi cruciali di lancio e promozione dei propri negozi online/brand".

Questo ha portato alla nascita di Pandarocket.ai, suite dotata di AI che consente ai clienti di ottimizzare sensibilmente una serie di attività che spaziano dall’analisi di mercato alla definizione e realizzazione di strategie di lancio prodotti, alla creazione di materiale di marketing, al perfezionamento delle pagine di destinazione e all’identificazione dei segmenti di clientela.

L’obiettivo della società consiste nell’automatizzare l’e-commerce, semplificando l’acquisto e la spedizione di prodotti provenienti da tutto il globo, per permettere alle aziende clienti di concentrarsi sulla vendita e sulle attività di marketing, garantendo un catalogo con oltre 14 milioni di prodotti.

“Dopo le operazioni di fundraising e crowdfunding, che hanno permesso lo sviluppo iniziale della società, l’approdo in Borsa rappresenta un passaggio strategico per lo sviluppo di Yakkyo -spiega Giovanni Conforti, presidente e amministratore delegato di Yakkyo-. La quotazione, infatti, ci consentirà di accelerare la nostra crescita organica, consolidare la presenza all’estero e valorizzare la nostra piattaforma sfruttando al meglio i driver tecnologici legati all’Artificial Intelligence".

"Questo -aggiunge Conforti- ci permetterà di rendere i servizi di drop shipping e quelli correlati ai diversi modelli di business nell'e-commerce sempre più efficienti e di alto valore per i nostri clienti, grazie a un livello di automatizzazione sempre più avanzato. Parallelamente, ci impegniamo a sostenere i venditori anche sul fronte del digital marketing risolvendo le attività più dispendiose in termini di tempo, per consentire loro di focalizzarsi sullo sviluppo di ciò che rende unica la loro attività online. In questa prospettiva, offriamo loro la libertà di dedicarsi alla creatività, allo stile e a tutto ciò in cui non sono sostituibili, affinché possano sviluppare con successo il brand e conferirgli un sapore distintivo”.

Nei primi 9 mesi del 2023 Yakkyo ha generato un valore della produzione pari a 3,7 milioni di Euro con ebitda margin all’8,5% e indebitamento finanziario netto cash positive per 200 mila Euro.