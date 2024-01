Sostenibilità, Sirmax ottiene finanziamento da 10 mln da Banco Bpm

Il gruppo Banco Bpm sostiene con un finanziamento di 10 milioni di Euro le attività di Sirmax Group, azienda padovana specializzata nella produzione di granuli termoplastici per vari settori di applicazione tra cui packaging ed elettrodomestici. L'operazione rientra , nell’ambito del cosiddetto “obiettivo Sostenibilità” ed è è correlata a una serie di obiettivi della società di Cittadella (Padova) che avvia "innovativi progetti di formazione del personale in materia green".

Da un lato, sottolinea il comunicato ufficiale, per i prossimi cinque anni le ore erogate in ambito green, a dipendenti e manager, aumenteranno in modo esponenziale, per accrescere la consapevolezza e la visione del management su come operare all’interno delle proprie divisioni in modo sempre più sostenibile: un’operazione che rientra nella parte di governance delle politiche esg. Dall’altro lato, aggiunge la nota, quest’anno partirà il progetto “Green Force”, che coinvolgerà sui temi della sostenibilità la supply chain, con ore di formazione specifiche per la funzione acquisti e per tutti gli altri soggetti coinvolti nella catena di fornitura: in questo caso l’obiettivo è sensibilizzare sui requisiti minimi che un fornitore deve avere per rientrare nei parametri esg, già rispettati da Sirmax.

Il “Green Force”, inoltre, è un progetto più ampio che riguarderà anche la formazione sulla raccolta dei dati, da parte dei singoli dipendenti, necessari alla redazione del bilancio di Sostenibilità. A testimonianza dell’attenzione di Sirmax nei confronti del suo personale, anche l’ottenimento della certificazione EcoVadis Silver per le aziende che mettono in campo azioni concrete su ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili e il riconoscimento, ottenuto l’anno scorso, di “Best work-places for blue collar 2023”, che ha visto la società padovana fra le prime dieci in Italia in questa speciale classifica di gradimento.

Sirmax Group, con headquarter a Cittadella (PD), è il primo produttore europeo non integrato, tra i primi al mondo, di compound di polipropilene, e fra i maggiori produttori di tecnopolimeri, compound da post-consumo e bio-compound per tutti i settori di impiego: dall'automotive, all'elettrodomestico, al power tools e casalingo, elettrico, elettronico, costruzioni, arredamento. Attiva dagli anni '60, ha 13 stabilimenti produttivi: sei in Italia, ossia Cittadella (PD), Tombolo (PD), Isola Vicentina (VI), San Vito Al Tagliamento (PN), Salsomaggiore Terme (PR), Pianiga (VE), due in Polonia, uno in Brasile, due in Usa, due in India, un ufficio commerciale a Milano, filiali estere in Francia, Spagna e Germania. A inizio dicembre ha messo sul piatto un investimento da 10 milioni di Euro per costruire un nuovo impianto in India.

Negli anni, l'azienda padovana ha conquistato importanti quote di mercato in Europa, Americhe e Asia, diventando un riferimento globale per il mercato internazionale: i dipendenti complessivi sono 850, il fatturato consolidato 2022 si attesta sui 501 milioni di Euro.