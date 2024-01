Campari in rosso in Borsa dopo le indagini antidumping in Cina

Campari ha vissuto oggi una seduta negativa in Borsa. La colpa è, ancora, seppure in parte, dell'affare Courvoisier che, per un motivo o per l'altro, non convince (leggi EFA News). Il titolo, che da due settimane va su è giù come uno yo-yo, oggi ha perso lo 0,6% mettendo a segno l'ennesima seduta negativa.

La colpa, in questo caso è di due fattori combinati. Il primo è il taglio del target price da parte di Deutsche Bank che riporta il prezzo a 11 Euro per azione da 12,6 Euro: un abbassamento "preventivo" diciamo così, in vista dei risultati annuali 2023 che saranno diffusi il 27 febbraio e che non preannunciano, pare, nulla di buono. Mantenendo una raccomandazione Buy, il broker si aspetta che il gruppo rinnovi la fiducia nella sua capacità di crescere più velocemente dei principali mercati di riferimento, con un ulteriore miglioramento dei margini in vista per quest'anno.

Ma Campari soffre anche per la questione Cina, il mercato a cui si è affacciato con tanto entusiasmo (e con tanto dispendio di risorse) proprio con l'affare del cognac Courvoisier, operazione che è costata alle casse del marchio 1,3 miliardi di Euro. Ebbene, è di oggi la notizia che il ministero del Commercio cinese ha annunciato di aver avviato un'indagine antidumping sul brandy importato dall'Unione europea. Secondo quanto affermato dal ministero del Commercio cinese, l'indagine ha fatto seguito a una denuncia presentata a novembre dalla China Liquor Association, per conto dell'industria cinese degli alcolici da vino. Secondo il gruppo di ricerca Daxue Consulting, nel 2022, la Cina ha importato più brandy di vino di qualsiasi altro liquore, la maggior parte dalla Francia.

: questo ha fatto crollare le azioni francesi di liquori come Remy Cointreau (-10,7) dando una botta anche a Pernod Ricard (-3,5%) e facendo, di conseguenza, muovere al ribasso anche Campari che, con i prezzi allineati a 9,84 Euro è scesa fino a -2,09%, risultando il peggior titolo dell'intero FTSE MIB, per poi riprendere qualcosa in chiusura archiviando la seduta odierna a-0,6% a 9,91 Euro per azione.