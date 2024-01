Distribuzione moderna: crescono i prodotti del distributore

Il ruolo della Marca del Distributore e della Distribuzione Moderna nel sistema Paese e nel sostegno al Made in Italy saranno al centro di Marca by BolognaFiere 2024, in programma il prossimo 16 e 17 gennaio a Bologna. La manifestazione, giunta alla sua 20esima edizione raggiungerà un record di presenze e di padiglioni, come è emerso dalla conferenza di presentazione svoltasi il 10 gennaio a Milano.

Con un fatturato complessivo record di 25,4 miliardi di euro nel 2023, i prodotti a marca del distributore (Mdd) rappresentano oggi il 31,5% dell’intero giro d’affari del mercato della distribuzione moderna in Italia, compresi i discount - nel 2019 era al 28,3% -, affermandosi come strumento fondamentale delle imprese della distribuzione moderna per sostenere il potere di acquisto delle famiglie, offrendo qualità e convenienza. I dati completi dell’analisi “Marca del Distributore e Made in Italy: il ruolo della Distribuzione Moderna” realizzata da The European House - Ambrosetti per Adm - Associazione Distribuzione Moderna, verranno presentati durante il convegno inaugurale di Marca.

Ai microfoni di EFA News Mauro Lusetti, presidente Adm-Associazione Distribuzione Moderna, e Valerio De Mollis, managing partner e ceo di The European House – Ambrosetti, illustrano le attese per questa edizione di Marca, un appuntamento è divenuto negli anni sempre più importante, dal momento che la Mdd acquista sempre più rilevanza negli acquisti, in crescita di oltre 330 milioni di euro rispetto allo scorso anno.

In più, come spiega la Direttrice agroalimentare e vini di Agenzia Ice, Brunella Saccone, uno sguardo particolare sarà riservato alle opportunità dei mercati esteri, grazie alla collaborazione tra la fiera e Agenzia Ice, con la quale è stato messo a punto un carnet di iniziative studiate per i buyer d’oltre confine.

