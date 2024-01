Usa: 19 milioni dollari per biocarburanti domestici

Il segretario del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda), Tom Vilsack, ha annunciato oggi che l'Usda sta assegnando 19 milioni di dollari in sovvenzioni agli imprenditori statunitensi per aumentare la disponibilità di biocarburanti domestici in 22 stati e offrire agli americani opzioni di carburante più pulite e convenienti presso le pompe delle stazioni di servizio.

Il Dipartimento sta assegnando i premi attraverso il programma di incentivi per le infrastrutture Higher Blends (Hbiip), reso possibile grazie ai finanziamenti dell’Inflation Reduction Act del presidente Joe Biden.

“L’Inflation Reduction Act del presidente Biden sta offrendo alle persone nelle aree rurali l’opportunità storica di espandere l’energia pulita e costruire un’economia a vantaggio delle famiglie che lavorano”, ha affermato Vilsack. “Aumentando la fornitura di biocarburanti prodotti qui negli Stati Uniti, stiamo rafforzando la nostra indipendenza energetica, riducendo i costi per le famiglie americane, creando nuovi flussi di reddito per i produttori agricoli e offrendo posti di lavoro ben retribuiti alle persone nelle comunità rurali”.

Il segretario Vilsack ha fatto l’annuncio di oggi durante la sua visita al vertice sui combustibili rinnovabili dell’Iowa ad Altoona, dove è stato insignito del premio Lifetime Champion of Renewable Fuels dalla Iowa Renewable Fuels Association durante il vertice. Attraverso questa ultima tranche di premi, gli imprenditori riceveranno 19 milioni di dollari per espandere l’accesso ai biocarburanti domestici in 22 stati e rafforzare l’indipendenza energetica dell’America. Casey’s, ad esempio, utilizzerà una sovvenzione di 5 milioni di dollari per installare distributori di carburante con miscela di etanolo in 111 stazioni di rifornimento in Iowa, Illinois, Minnesota, Nebraska e South Dakota.

Utilizzando questi investimenti, l'azienda mira ad aumentare la quantità di biocarburanti fornita di 50 milioni di galloni all'anno. Piasa Enterprises Inc. nell'Illinois utilizzerà una sovvenzione di 200.000 dollari per installare due serbatoi di stoccaggio del biodiesel da 30.000 galloni e le relative tubazioni presso il centro di distribuzione del carburante di Hartford. L'azienda prevede un aumento della quantità di biodiesel venduto di 2 milioni di galloni all'anno. Nel Maryland, AC&T Inc. installerà due distributori di carburante di etanolo e un serbatoio di stoccaggio dell'etanolo. Attraverso questo progetto, i proprietari di AC&T mirano ad espandere la quantità di etanolo fornita di oltre 106.000 galloni all'anno. Gli stati che riceveranno i finanziamenti sono i seguenti: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sud, Texas e Wisconsin.