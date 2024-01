Kellanova spera in un successo del tubo

Kellanova Europe ha riprogettato la confezione Pringles, in collaborazione con la statunitense Sonoco, azienda con sede a Hartsville, in Carolina del Sud, specializzata in imballaggi. La ex Kellogg company e la sua partner tecnologica hanno di fatto sostituito il fondo metallico con un'alternativa a base di fibre di carta. I nuovi tubi riciclabili con la base di carta Pringles sono disponibili, per ora, in Belgio, Regno Unito e Paesi Bassi: l'intenzione è quella di ampliarne il lancio in tutta Europa al più presto.

Il tubo mantiene la forma cilindrica del marchio, proteggendo le patatine e preservandone sapore e freschezza: la carta utilizzata per i tubi è realizzata con materiale riciclato e ciò contribuisce all'economia circolare. Non è una novità da poco, visto che il nuovo fondo di carta consente ai tubi di essere accettati nei flussi di riciclaggio in tutta Europa: il nuovo tubo, infatti, rientra nelle linee guida "Circularity by Design" della catena di valore del packaging in fibra europea, in particolare la 4Evergreen Alliance.

"Come parte della nostra promessa di giorni migliori, abbiamo lavorato duramente per ridurre la nostra impronta ambientale -spiega Tracy Murphy, senior director di snack salati di Kellanova-. Il tubo di Pringles riciclabile è un altro passo cruciale nel nostro percorso di imballaggio sostenibile. Sulla base del processo del tubo di carta nel 2020, sappiamo già che i consumatori amano il nuovo look e ora siamo molto eccitati che saranno in grado di mettere le mani su di esso".

All'inizio di quest'anno, i team belgi di ingegneria e ricerca e sviluppo di Kellanova Europe hanno annunciato il lancio ufficiale del nuovo tubo Pringles "progettato per il riciclaggio" e hanno introdotto la nuova tecnologia di sigillatura della carta nelle linee di produzione di Mechelen (Belgio). Queste macchine appositamente progettate, una volta pienamente operative su tutte le linee di produzione, saranno in grado di produrre oltre 1 miliardo di tubi Pringles riciclabili perfettamente sigillati all'anno. Secondo Kellanova, il tubo originale di Pringles è iconico ed "è stato un tratto distintivo del prodotto dal suo lancio nel 1967 negli Stati Uniti".

Seàn Cairns, presidente di Global Rigid Paper and Closures (RPC) di Sonoco, ha collaborato con i team tecnici di entrambe le aziende per sviluppare il nuovo tubo Pringles "progettato per riciclare". Secondo il manager, "i consumatori sono più che mai consapevoli dell'impatto che le loro abitudini di acquisto hanno sull'ambiente e delle opzioni di imballaggio più sostenibili a loro disposizione: è importante -dice- che le aziende siano all'avanguardia nell'esplorazione di nuove tecnologie e materiali di confezionamento".