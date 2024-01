Alluvione: il sistema Coop dona quasi 2,2 milioni

Si chiude con una donazione di oltre 2,1 milioni di euro la campagna di raccolta fondi avviata dal sistema Coop a maggio 2023 a favore delle comunità e delle aziende agricole colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna e Marche. Una somma messa a disposizione grazie alla solidarietà di 81mila donatori, tra soci, dipendenti e fornitori delle Cooperative di consumatori italiane.

La consegna dei fondi, che saranno resi disponibili nel giro di pochi giorni, è avvenuta questa mattina presso la sede della Cooperativa agricola bracciantile Massari di Conselice, in provincia di Ravenna, una delle aziende destinatarie di parte delle risorse che ha sacrificato i propri terreni per cercare di risparmiare l’abitato, uno sforzo che, in questo caso, è stato però praticamente inutile visto i gravi danni subiti da tutta l’area.

Tre i capitoli di spesa in cui sono state suddivise le risorse raccolte.

Oltre un milione di euro vengono destinati a 7 cooperative agricole bracciantili (CAB Massari, Agrisfera, Bagnacavallo, Terra, Fusignano, Cervia, Campiano) per supportarle nella ripresa della propria attività produttiva. Non ci si è voluti limitare al ripristino dell’esistente, ma, nell’ottica di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e la sfida della transizione sostenibile, si è voluto favorire l’implementazione di varietà resistenti e di tecnologie per un’agricoltura più moderna, quali impianti di copertura per difendere le colture dalle gelate primaverili, dagli insetti alieni e dalla grandine sempre più frequente, di centraline, sonde e impianti a goccia per una gestione efficiente dell’acqua e di metodologie agronomiche basate più sull’agricoltura biologica e sulla lotta integrata che sui fitofarmaci di sintesi.

“Stiamo aiutando le cooperative agricole romagnole a riprendere la propria attività con un livello d’innovazione più elevato rispetto a prima – afferma Marco Pedroni, presidente Ancc-Coop –. Siamo consapevoli che, soprattutto per i frutteti, ci vorranno alcuni anni, ma aspetteremo i nostri fornitori e contiamo di proporre queste nuove varietà resistenti, con caratteristiche organolettiche in linea con le aspettative dei consumatori e, in buona parte da agricoltura biologica, nei nostri punti vendita”.

Per incentivare una destinazione responsabile dei fondi, gli interventi sono stati finanziati al 50%.

Quasi 700mila euro sono stati invece devoluti a 9 Comuni (Marzabotto, Conselice, Massa Lombarda, Lugo, Bagnacavallo, Faenza, Meldola Forlì e Cesena) per finanziare il recupero di aree pubbliche quali parchi, camminamenti e verde urbano. Per esempio a Marzabotto (Bo), dove le forti precipitazioni non hanno generato degli allagamenti, ma hanno avviato dei moti franosi, verrà ripristinato il sentiero di Monte Sole.

“Attraverso la nostra raccolta, – ha sostenuto Mario Cifiello, Presidente di Coop Alleanza 3.0 – puntiamo anche l’attenzione su un elemento altrettanto vitale per lo sviluppo ed il mantenimento di una collettività sana e coesa, gli spazi verdi di aggregazione. E in quanto soggetto che vive il territorio con una prospettiva di radicamento vero, tanti di questi luoghi – necessariamente trascurati nell’immediatezza dei drammatici eventi dello scorso maggio – siamo fieri di poter aiutare a restituirli alle famiglie, agli anziani e ai bambini di queste comunità”.

Un terzo filone nel quale si è suddiviso e indirizzato il contributo ottenuto dalla raccolta fondi è stato destinato immediatamente dopo i fatti ai dipendenti di Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno che hanno in prima persona subito danni in seguito all’emergenza: a loro sono andati non solo ristori in denaro ma anche ore e giornate di ferie donate dai colleghi, grazie alle quali hanno potuto fare fronte alle esigenze di ripristino e cura delle loro case.

