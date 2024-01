Chatwin-Imf: partnership per espansione export Giallozafferano

Chatwin, realtà che supporta società tech e innovative, così come startup e scaleup già avviate, nella crescita e nell’espansione globale, inaugura il 2024 con una nuova collaborazione di valore: attraverso il proprio partner The Influencer Marketing Factory (Imf), agenzia americana di influencer marketing, infatti, affiancherà GialloZafferano nella sua crescita a livello internazionale. Il food media brand attivo del segmento food in Italia, ha iniziato ad investire nel processo di crescita fuori dai confini nazionali nel 2021 con il lancio della piattaforma GialloZafferano.com e delle relative pagine social, che racchiudono le migliori ricette italiane, proposte step by step, prodotte o tradotte in lingua inglese e corredate da immagini e video.

A distanza di due anni dall’avvio del processo di internazionalizzazione, GialloZafferano ha registrato numeri da record, con 35 milioni di follower per le versioni dei canali social in lingua inglese e una crescita di oltre 1 milione di nuovi follower al mese. Nel 2022 il food media brand ha conquistato il titolo di quarto brand di cucina più seguito al mondo sui social e, a fine 2023, ha aperto una sede a New York. Oggi intende confermarsi quale punto di riferimento non solo per il pubblico italiano, ma anche per quello globale di appassionati di cooking e di Made in Italy, posizionandosi come un vero e proprio ambasciatore della cucina italiana nel mondo, in particolare in Nord America.

L’accordo prevede la possibilità di commercializzare progetti digitali e di influencer marketing all’interno delle piattaforme internazionali del brand, anche grazie al coinvolgimento di food creator e importanti chef del roster di Zenzero Talent Agency, che si rivolgono a un pubblico estero. Per garantire al brand il sostegno necessario e ottenere il massimo dei risultati, Chatwin farà affidamento sulla collaborazione del partner Imf, che sarà un valore aggiunto determinante per farlo conoscere in altre countries e consentirne l’espansione globale.

“Siamo convinti che l’autorevolezza di GialloZafferano unita al know-how di The Influencer Marketing Factory nel campo della creator economy su scala globale, possa diventare il connubio perfetto per portare i brand a sviluppare dei progetti di branded content & influencer marketing autentici e di valore per i food lovers di tutto il mondo”, conclude Daniela Campagna, Head of Projects responsabile dello sviluppo di IMF in Europa.