Nestlé, arriva il KitKat con cacao 100% sostenibile

KitKat e il suo marchio madre Nestlé diventano sempre più sostenibili. Sarà disponibile, infatti, sugli scaffali dei negozi da questo mese in 27 Paesi europei e da maggio 2024 nel Regno Unito, il KitKat "Breaks for Good" prodotto con il 100% di cioccolato proveniente dal Programma di Accelerazione del Reddito (IAP). Intanto, è stato lanciato a titolo sperimentale solo sul mercato britannico un KitKat in edizione limitata, con cioccolato fondente al 70%, anch'esso prodotto con cacao proveniente dall'acceleratore di reddito.

La nuova barretta fa parte dell'iniziativa sostenibile identificata con lo slogan "Breaks for Good": aiuterà a colmare il divario di reddito delle famiglie di coltivatori di cacao e a ridurre il rischio di lavoro minorile nella sua catena di approvvigionamento. Il lancio europeo del programma ha avuto luogo presso lo stabilimento Nestlé di Amburgo, dove viene prodotta la maggior parte delle iconiche barrette.

Lo Iap è stato istituito nel gennaio 2022 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sostenibilità della massa di cacao proveniente dai semi coltivati dalle famiglie di agricoltori coinvolte nel programma che intende far progredire migliori pratiche agricole e promuovere la parità di genere, responsabilizzando le donne come agenti di cambiamento positivo. Il programma incentiva le famiglie di coltivatori di cacao che iscrivono i propri figli a scuola, attuano buone pratiche agricole, si impegnano in attività agroforestali e diversificano il proprio reddito.

Secondo Nestlé, il cacao ottenuto dal programma di accelerazione del reddito aderisce a uno dei più elevati standard di tracciabilità, garantendo una tracciabilità "a identità mista preservata", che consente di rintracciare e conservare il cacao separatamente. L'azienda prevede inoltre di utilizzare il burro di "cacao segregato", altro ingrediente delle tavolette di cioccolato, per tutti i suoi KitKat in Europa a partire dalla metà di quest'anno, con l'intenzione di espandersi ad altre regioni nei prossimi anni.

"KitKat ha sempre abbracciato l'innovazione, incentrata sul suo iconico 'Have a break, Have a KitKat': oggi questa innovazione prende vita attraverso l'iniziativa 'Breaks for Good' che mette i coltivatori di cacao al centro del nostro prodotto grazie al nostro programma di accelerazione del reddito -piega Corinne Gabler, responsabile del settore dolciumi e gelati di Nestlé-. Non potevamo pensare a un marchio migliore di KitKat per rappresentare i nostri sforzi per creare un impatto significativo nelle comunità del cacao".

Il programma di accelerazione del reddito di Nestlé ha finora sostenuto più di 10.000 famiglie in Costa d'Avorio e si sta espandendo in Ghana nel corso di quest'anno per includere un totale di 30.000 famiglie: entro il 2030, il programma mira a raggiungere circa 160.000 famiglie di coltivatori di cacao nella filiera globale del cacao di Nestlé per creare un impatto su scala.

Lo Iap si basa sul Cocoa Plan di Nestlé, il programma di sostenibilità interno dell'azienda, in vigore da 15 anni, per creare una catena di approvvigionamento completamente tracciabile. Se tutte le misure saranno rispettate, secondo l'azienda le famiglie dei coltivatori di cacao riceveranno fino a 500 Euro l'anno per i primi due anni e poi 250 Euro ogni anno. I rapporti dei fornitori Nestlé mostrano che dal gennaio 2022 le famiglie dei coltivatori di cacao che partecipano al programma hanno ricevuto incentivi per circa 2 milioni di Euro.

L'azienda importa circa 350.000 tonnellate di cacao all'anno: nel 2023, oltre l'80% era proveniente dal Nestlé Cocoa Plan. Quest'anno si stima che circa 45.00 tonnellate saranno inserite nella sua catena di approvvigionamento e assegnate al programma di accelerazione del reddito.

"L'acceleratore di reddito consiste nel fornire il sostegno e l'incentivo per aiutare i coltivatori di cacao ad apportare cambiamenti davvero fondamentali nella gestione della famiglia e dell'azienda agricola -sottolinea Alexander von Maillot, ceo di Nestlé Germania-. È un programma molto più realistico di quello che avevamo in passato, che permette alle famiglie di avere un reddito migliore, in modo che i bambini possano andare a scuola".

Lo Iap offre incentivi finanziari agli agricoltori per migliorare le pratiche agricole nella fattoria, ad esempio una migliore potatura o la coltivazione di altri alberi da frutto, e per migliorare le credenziali ambientali del terreno. Vi è un sostegno finanziario per mandare i bambini a scuola, invece di farli lavorare nell'azienda agricola, ed elementi per incoraggiare altre fonti di reddito.

Cargill è un altro dei principali partner impegnati a sostenere gli obiettivi a lungo termine di Nestlé e i suoi progressi nella realizzazione dello IAP per i suoi marchi di cioccolato. Cargill stocca il cacao nel suo magazzino al porto di Amburgo. I KitKat sono ancora prodotti nello stabilimento di York, nel Regno Unito, dove la barretta di cioccolato è stata inventata nel 1935, e in uno stabilimento a Sofia.