Heineken sceglie Siemens per la decarbonizzazione

Heineken ha scelto Siemens come partner per sviluppare la roadmap globale di produzione a zero emissioni nei suoi birrifici e nelle sue malterie. La scelta di un partner di così alto livello rientra nell'ambito delle ambizioni del birrificio di raggiungere lo zero emissioni negli ambiti 1 e 2 in tutti i siti di produzione entro il 2030.

Le due aziende collaboreranno a un programma di decarbonizzazione a lungo termine che vedrà Siemens implementare le soluzioni e i servizi del suo portafoglio Siemens Xcelerator per ridurre il consumo energetico in oltre 15 siti di produzione di birra e malto di Heineken, distribuiti tra Asia-Pacifico, Americhe ed Europa. Altri siti saranno aggiunti in una seconda fase.

I due colossi hanno già collaborato a un progetto iniziale di consulenza, auditing e servizi di advisory, utilizzando un gemello digitale dell'energia per simulare e analizzare un tipico birrificio Heineken nel mondo virtuale, identificando i punti in cui è possibile realizzare risparmi energetici significativi.

Dalla simulazione è emerso che circa il 70% del consumo energetico è legato alla generazione del riscaldamento e del raffreddamento necessari per il processo di produzione della birra. Ottimizzando e monitorando questi sistemi di raffreddamento e riscaldamento attraverso un programma end-to-end, Siemens stima un risparmio energetico tra il 15-20% in ogni sito e una riduzione media di CO 2 del 50% in ogni sito.

Per ottenere riduzioni mirate nell'utilizzo dell'energia e delle emissioni di CO 2 Siemens metterà in atto un programma end-to-end di soluzioni e servizi scalabili e replicabili in tutti i siti produttivi globali del birrificio. Utilizzando i dati operativi in combinazione con il gemello digitale dell'energia in ogni sito, l'azienda tedesca progetta e implementa un sistema per elettrificare la produzione di calore e raffreddamento utilizzando pompe di calore alimentate da energia rinnovabile, riducendo la dipendenza dal vapore generato da combustibili fossili.

Il sistema sarà monitorato grazie agli algoritmi di ottimizzazione dell'impianto di raffreddamento di Siemens, che utilizza analisi integrate per analizzare i dati dell'impianto al fine di ridurre i costi energetici e garantire l'efficienza operativa. Siemens fornirà anche un contratto quinquennale per il monitoraggio e le prestazioni, collegando i birrifici ai suoi sistemi che utilizzano i dati per monitorare a distanza i siti di produzione.

"Mentre continuiamo a concentrarci sulla realizzazione del nostro viaggio per raggiungere lo zero netto negli ambiti 1 e 2, sappiamo che dobbiamo fare molte mosse audaci e ambiziose per decarbonizzare le nostre operazioni globali -spiega Dolf van den Brink, ceo e presidente di Heineken-. Affrontare queste sfide con partner come Siemens ci permette di apportare competenze tecniche e conoscenze del settore per innovare rapidamente e su scala. Siamo entusiasti di continuare questo viaggio con partner che si impegnano a sperimentare e localizzare soluzioni di nuova generazione, per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi net zero".

Siamo orgogliosi di essere partner della Net Zero Roadmap di Heineken, un viaggio ambizioso per raggiungere lo zero netto entro il 2040 -aggiunge Matthias Rebellius, membro del consiglio di amministrazione di Siemens AG e ceo di Smart Infrastructure-. La collaborazione dimostra un approccio moderno alla decarbonizzazione guidata dai dati. Collaborando a un programma end-to-end, siamo in grado di combinare hardware, software e analisi per prevedere e fornire i risultati a lungo termine che sono ora cruciali per ogni settore.

Alla fine del 2022, Heineken aveva già ridotto le emissioni totali di carbonio negli ambiti 1 e 2 del 18% dal 2018: per raggiungere questo obiettivo, nel 2022 ha aumentato il consumo di energia elettrica rinnovabile al 58% e sta attualmente investendo in soluzioni di calore rinnovabile per i suoi birrifici. Nel 2023 gli obiettivi del birrificio di zero emissioni nette e FLAG (Forest, Land and Agriculture) sono stati approvati dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi).