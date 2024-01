Diageo, bando per migliorare l'uso dell'acqua nei suoi impianti

Diageo annuncia oggi un bando per cinque innovazioni volte a ridurre e gestire in modo più efficace l'acqua utilizzata nella catena di fornitura globale della multinazionale beverage che ha in portafoglio marchi come Johnnie Walker, gin Tanqueray, vodka Smirnoff, Guinness e Baileys.

Le candidature sono aperte fino al 20 marzo 2024: il bando fa parte di Diageo Sustainable Solutions, iniziato nel 2020 dopo che l'azienda ha lanciato il suo piano d'azione ESG decennale "Society 2030: Spirit of Progress". Come sottolinea il comunicato della società, "i candidati di tutto il mondo sono invitati a presentare domanda a Diageo Sustainable Solutions: la tecnologia può essere utilizzata o sperimentata in altre aziende e non vi è alcuna esclusività nella collaborazione con Diageo".

Lo scopo del programma è quello di colmare il divario di innovazione con cui sono stati fissati gli obiettivi dell'azienda, riconoscendo che "per raggiungere gli obiettivi dovranno essere scoperte nuove tecnologie e approcci per un cambiamento sistemico". Questo è il quarto ciclo di sfide che Diageo ha lanciato: attualmente ci sono 14 progetti pilota in tutta l'azienda, a partire dalle precedenti sfide sul packaging, sull'agricoltura e sulle emissioni di carbonio.

In un comunicato la società ribadisce di ritenere che "la crisi idrica sia una crisi climatica e che una gestione responsabile dell'acqua sia fondamentale per la sua licenza a operare". Le sfide dell'innovazione, aggiunge la nota, "riguardano cinque diversi punti della catena di approvvigionamento in cui l'azienda potrebbe trarre vantaggio dall'innovazione e dalle nuove tecnologie per raggiungere i suoi obiettivi esg".

Le cinque sfide si concentreranno su:

miglioramento dell'efficienza idrica nelle attività di Diageo e dei suoi fornitori: soluzioni in grado di apportare miglioramenti significativi all'efficienza idrica; massimizzazione del valore dei flussi di rifiuti: soluzioni che possono essere applicate alle operazioni di distillazione e produzione di birra per riciclare le acque reflue in prodotti o servizi aggiuntivi; riduzione al minimo dei rischi climatici e idrici degli ingredienti che la multinazionale acquista e utilizza: soluzioni tecnologiche nuove e complementari per sostenere le ambizioni di crescita, preservando al contempo le catene di approvvigionamento agricolo esistenti. In questo settore, l'obiettivo è trovare ulteriori fonti di ingredienti che riducano l'utilizzo di acqua e gli effetti sulla qualità dell'acqua; miglioramento dell'efficienza idrica nelle operazioni agricole: soluzioni che aiuteranno a ridurre l'impatto idrico e a rendere più efficienti i processi agricoli esistenti; miglioramento nell'uso dell'acqua nel settore dell'ospitalità: soluzioni creative all'interno di bar, ristoranti o pub per ridurre l'utilizzo dell'acqua in tutti i casi in cui questa viene utilizzata per consumare i prodotti Diageo, tra cui l'agitazione dei cocktail, il servizio delle bevande, i bicchieri, il ghiaccio da raffreddare prima del riempimento.

"Diageo Sustainable Solutions offre un'opportunità unica di cercare in lungo e in largo all'esterno per entrare in contatto con innovatori in rapida evoluzione che possono sfidare il nostro status quo e scalare la loro tecnologia", sottolinea Ewan Andrew, presidente di Global Supply and procurement e cso.

"Il nostro programma Diageo Sustainable Solutions ci offre l'opportunità unica di lavorare a stretto contatto con innovatori e start-up in modo collaborativo per testare la loro tecnologia all'interno della nostra catena di approvvigionamento -aggiunge John Cant, responsabile del programma-. Daremo agli innovatori di successo la piattaforma per il test, gli investimenti per scalare la tecnologia in caso di successo del test, e durante tutto il processo sosterremo gli innovatori con la nostra esperienza e le nostre risorse per il successo".