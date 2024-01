L'Oms premia i Paesi che combattono gli acidi grassi: l'Italia non c'è

L'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità, ha premiato per la prima volta nella sua storia i paesi che hanno compiuto progressi nel campo dell'l'eliminazione dei grassi trans prodotti industrialmente. Più precisamente l'organismo ha assegnato i suoi primi certificati -che di fatto convalidano tali progressi- a cinque paesi: Danimarca, Lituania, Polonia, Arabia Saudita e Tailandia. Sono loro, secondo l'Oms, ad aver "dimostrato di aver adottato una politica di eliminazione degli acidi grassi trans prodotti industrialmente (iTFA), supportata da adeguati sistemi di monitoraggio e applicazione". Il programma di convalida dell'OMS per l'eliminazione delle iTFA riconosce quei Paesi che sono andati oltre l'introduzione di politiche di buona pratica, garantendo sistemi di monitoraggio e applicazione rigorosi. L'Oms ha colto l'occasione per rendere noti i risultati dei primi cinque anni della sua iniziativa Replace per l'eliminazione degli iTFA (leggi EFA News).

"Sebbene l'ambizioso obiettivo fissato dall'Oms nel 2018, cioè eliminare completamente gli iTFA dalla fornitura alimentare mondiale entro la fine del 2023, non sia stato raggiunto -sottolinea il comunicato ufficiale dell'organizzazione-, sono stati compiuti notevoli progressi verso questo traguardo in ogni regione del mondo. Solo nel 2023, in 7 Paesi (Egitto, Messico, Moldavia, Nigeria, Macedonia del Nord, Filippine e Ucraina) entreranno in vigore nuove politiche di buone pratiche".

Gli acidi grassi trans (TFA) sono grassi da semisolidi a solidi che si presentano in due forme: prodotti industrialmente e presenti in natura. L'assunzione di TFA è associata a un aumento del rischio di infarto e di morte per malattie cardiache. Non solo: i TFA non hanno benefici noti per la salute e gli alimenti ad alto contenuto come cibi fritti, dolci e piatti pronti sono spesso ricchi di zuccheri, grassi e sale.

"Un totale di 53 Paesi ha ora in vigore le migliori pratiche per affrontare l'iTFA negli alimenti -sottolinea ancora l'Oms-, migliorando notevolmente l'ambiente alimentare per 3,7 miliardi di persone, ovvero il 46% della popolazione mondiale, rispetto al 6% di soli 5 anni fa". L'organizzazione prevede che queste politiche salveranno circa 183.000 vite all'anno.

"I grassi trans non hanno alcun beneficio noto per la salute, ma rischi enormi -spiega Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms-. Siamo molto soddisfatti che molti Paesi abbiano introdotto politiche di divieto o limitazione dei grassi trans negli alimenti. Ma l'introduzione di una politica è una cosa, la sua attuazione è un'altra. Mi congratulo con Danimarca, Lituania, Polonia, Arabia Saudita e Tailandia, che sono all'avanguardia nel monitoraggio e nell'applicazione delle loro politiche sui grassi trans. Esortiamo altri Paesi a seguire il loro esempio".

Le migliori pratiche nelle politiche di eliminazione degli iTFA seguono i criteri dell'Oms. Esistono due opzioni di politica di best practice anche se, per alcuni paesi, un programma ottimale prevede l'attuazione di entrambe le politiche, a causa delle fonti di grassi trans:

limite nazionale obbligatorio di 2 grammi di iTFA per 100 grammi di grassi totali in tutti gli alimenti; divieto nazionale obbligatorio della produzione o dell'uso di oli parzialmente idrogenati (una delle principali fonti di grassi trans) come ingrediente in tutti gli alimenti.

L'Oms incoraggia anche i produttori di alimenti, i produttori di materie prime e di prodotti alimentari finali, a eliminare i TFA dai loro prodotti.