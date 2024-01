Too good to go combatte lo spreco alimentare con l'intelligenza artificiale

Too Good To Go, azienda a impatto sociale e il più grande marketplace per le eccedenze alimentari, ha deciso di utilizzare l'intelligenza artificiale per andare in aiuto ai rivenditori di generi alimentari a aiutarli a liberarsi delle eccedenze. La società ha lanciato la sua piattaforma Too good to go per la gestione delle eccedenze che dovrebbe consentire alla grocery, dagli ipermercati ai minimarket in Europa e Nord America, di liberarsi dalle scorte in eccesso.

In parole povere, l'intelligenza artificiale monitora e supporta la redistribuzione delle eccedenze alimentari tenendo sotto controllo costante l'inventario del negozio, e dunque il magazzino: secondo l'azienda si tratta dell'unico sistema di questo tipo attualmente in circolazione. La piattaforma incorpora in un'unica interfaccia cinque moduli che comprendono la gestione delle date di scadenza, le raccomandazioni, lo sconto intelligente, il mercato e le donazioni. In questo modo offrono ai supermarket partner una soluzione personalizzabile per definire la loro strategia di gestione delle eccedenze alimentari.

Gli algoritmi della piattaforma possono produrre e visualizzare un elenco di prodotti prossimi alla scadenza sui dispositivi portatili utilizzati dal personale del negozio: l'elenco è organizzato in base alla posizione sugli scaffali e può essere presentato giornalmente o settimanalmente, a seconda della durata di conservazione del prodotto. Il sistema fornisce anche raccomandazioni su come gestire ciascun prodotto, utilizzando regole e preferenze prestabilite e personalizzabili determinate dal rivenditore.

"In Too Good To Go collaboriamo con alcuni dei più grandi nomi della distribuzione alimentare mondiale, come Carrefour, Auchan, Spar, Aldi, Coop e molti altri -sottolinea Mette Lykke, ceo del marketplace-. Con l'introduzione della nuova piattaforma, ora possiamo anche supportare la loro gestione dell'inventario in negozio, aiutandoli a fare una differenza significativa sia per i loro profitti che per la riduzione degli sprechi alimentari".

"I processi di controllo delle date di scadenza e di scontistica in negozio possono essere laboriosi, dispendiosi in termini di risorse e soggetti a errori, soprattutto su larga scala -aggiunge Sophie Trueman, amministratore delegato di Too Good To Go UK-. L'approccio modulare di Too Good To Go Platform pone le operazioni in negozio al centro, consentendo una facile personalizzazione e sfruttando la tecnologia e l'intelligenza artificiale per portare efficienza alle routine quotidiane".

"L'intelligenza artificiale della piattaforma -aggiunge Trueman- elabora grandi serie di dati per ottimizzare i livelli di sconto e applicare tassi di sconto a livello di Sku (Stop keeping unit, è il numero utilizzato dalle aziende per tracciare l'inventario, ndr), migliorando i ricavi derivanti dai prodotti scontati prossimi alla scadenza".

Disponibile a livello globale, la piattaforma Too Good To Go supporta l'implementazione plug-and-play e offre anche opzioni di integrazione che consentono ai rivenditori di collegarla senza problemi ai loro sistemi.