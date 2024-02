Agricoltura bio: Cib e Federbio presentano linee guida digestato

Domani la presentazione del vademecum a Fieragricola.

Consorzio Italiano Biogas (Cib) e FederBio hanno messo a punto le nuove Linee Guida per la corretta gestione e utilizzo del digestato da biogas in agricoltura biologica. Il vademecum verrà presentato in anteprima domani a Fieragricola ed è frutto dell’intenso lavoro tecnico delle due Associazioni che arriva dopo sei anni dalla prima versione del documento.

Il digestato, il sottoprodotto che si ottiene dopo il processo di digestione anaerobica, è un fertilizzante organico prezioso anche per l’agricoltura biologica. Per questo, Cib e FederBio, insieme, hanno deciso di redigere delle linee guida che definiscono e chiariscono un percorso utile e concreto per tutti gli attori della filiera, i produttori e le aziende agricole biologiche per l’uso corretto del digestato agricolo nel pieno rispetto delle produzioni biologiche. Grazie alla fertilizzazione organica con il digestato è possibile apportare al suolo non solo nutrienti, ma anche sostanza organica stabile in grado di sostituire i concimi di sintesi e migliorare la fertilità dei terreni. Le aziende agricole che utilizzano il digestato riescono a ridurre i propri costi colturali di almeno il 10-15% con un significativo incremento della sostenibilità delle loro produzioni.

“Il lavoro e la collaborazione che da molti anni stiamo portando avanti con FederBio dimostra l'importanza della sinergia tra il mondo del Biogasfattobene e l’agricoltura biologica. Grazie alla digestione anaerobica le nostre aziende agricole possono contribuire a favorire la fertilizzazione organica, a garanzia della salute del suolo e del cibo di qualità. Un’attività fondamentale che restituisce valore e si inserisce perfettamente nel sistema circolare delle due realtà associative”, dichiara il presidente del Cib Piero Gattoni.

“L’utilizzo di un efficace biofertilizzante come il digestato agricolo, che restituisce sostanza organica al terreno, rappresenta una valida alternativa per una gestione agronomica sostenibile all’interno di un approccio di economia circolare. Le nuove linee guida sull’uso corretto del digestato in agricoltura biologica, definite grazie alla consolidata e strategica collaborazione con il Cib, stabiliscono le procedure conformi alle esigenze dell’agroecologia fornendo strumenti concreti, utili per tutti gli attori della filiera biologica”, dichiara la presidente di FederBio Maria Grazia Mammuccini.

Il documento è disponibile in anteprima online sul sito di Cib e FederBio.

Le Linee Guida verranno presentate domani, sabato 3 febbraio, alle ore 12.00, presso il Forum Agroenergie & Suinicoltura, Padiglione 12 della Fiera di Verona nel corso dell’evento organizzato dal Cib “Digestato agricolo, un fertilizzante organico da impiegare in Agricoltura Biologica”.