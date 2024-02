Ingredion vende gli impianti in Corea del Sud

Ingredion, fornitore a livello mondiale di ingredienti per l'industria alimentare e delle bevande, ha annunciato oggi di aver completato la vendita delle sue attività in Corea del Sud a un'affiliata di Sajo Group, azienda leader nel settore alimentare con sede a Seul, in Corea del Sud. L'operazione ha un valore di circa 294 milioni di dollari, di cui 247 milioni di dollari, al netto dei costi di transazione, saranno incassati il 1° febbraio 2024 e il resto nei prossimi tre anni. Nel 2023 le attività di Ingredion in Corea del Sud hanno realizzato un fatturato netto di 325 milioni di dollari.

"La vendita delle nostre attività in Corea del Sud è un passo importante in quanto in questo modo rimodelliamo il nostro portafoglio per sbloccare il valore e ridistribuire le attività per creare valore per gli azionisti -spiega Jim Zallie, presidente e amministratore delegato di Ingredion-. Questa operazione fa parte del nostro percorso di trasformazione aziendale che rafforza ulteriormente la nostra attenzione alla crescita e sostiene la nostra visione strategica a lungo termine".

Ingredion Incorporated, con sede nei sobborghi di Chicago, è un fornitore leader di soluzioni di ingredienti a livello mondiale che serve clienti in oltre 120 paesi: con un fatturato netto annuo di quasi 8 miliardi di dollari, l'azienda trasforma cereali, frutta, verdura e altri materiali di origine vegetale in soluzioni di ingredienti a valore aggiunto per i mercati degli alimenti, delle bevande, dell'alimentazione animale, della produzione di birra e dell'industria. Con i centri di innovazione Ingredion Idea Labs dislocati in tutto il mondo e circa 12.000 dipendenti, l'azienda co-crea con i clienti e realizza il suo obiettivo di unire il potenziale delle persone, della natura e della tecnologia per migliorare la vita.