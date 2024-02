È online il nuovo portale Educazione Nutrizionale Grana Padano

Il Consorzio Tutela del Formaggio Grana Padano annuncia la creazione di una nuova e più performante piattaforma a conferma del successo che il portale Educazione Nutrizionale Grana Padano ha conseguito in quasi 20 anni di attività, con oltre 6 milioni di pagine visitate solo nel 2023 e un alto indice di autorevolezza riconosciuto da Google. Il portale, realizzato con le tecnologie digitali più avanzate, ha un nuovo layout e una maggiore capacità di coinvolgere l’utente per informarlo sui principi della prevenzione primaria e diffondere informazioni sull’equilibrata alimentazione e un corretto stile di vita, volte a migliorare il benessere e la salute di ciascun individuo.

Il portale Educazione Nutrizionale Grana Padano ha rinnovato e implementato il prestigioso comitato scientifico di medici specialisti inserendo nuove e autorevoli figure nel campo della psicologia e della medicina dello sport. Anche la redazione del portale si è ampliata per rinnovare i servizi e ottimizzare la fruizione delle informazioni sui diversi device. Sul nuovo portale Educazione Nutrizionale Grana Padano è possibile, inoltre, scaricare dieci App facili da usare (https://www.educazionenutrizionale.granapadano.it/it/app-e-diete/) e utili per seguire programmi alimentari che promuovono il benessere, danno indicazioni sul proprio stato fisico o sulle calorie da consumare in una giornata per rimanere in forma.

Le App offrono servizi adatti a tutte le generazioni, compresi i millennial, per stimolarli ad occuparsi della loro salute. Sono, inoltre, disponibili App per l’infanzia e l’adolescenza, utili ai genitori per il benessere dei loro figli ed anche servizi e informazioni adatti ad un target più maturo, che trattano di menopausa o invecchiamento precoce per affrontare con maggiore serenità l’avanzare del tempo.

Di seguito i nomi delle App sviluppate: 1) Calorie&Menu della salute; 2) Calorie&Menu della salute per la menopausa; 3) L.O.Ve Dieta Sostenibile, vegetariana; 4) L.O.Ve Dieta Sostenibile, vegetariana per la menopausa; 5) La Dieta del Grana Padano; 6) Calcolo del BMI e massa grassa; 7) Calcolo del Bmi per bambini e adolescenti; 8) La buona merenda; 9) Zuccherometro; 10) Calcolo del fabbisogno di calorie quotidiane.

Il nuovo sito si occupa anche d’informare sul binomio tra sport e alimentazione con programmi alimentari idonei per gli sport più diffusi. Il portale Educazione Nutrizionale Grana Padano dedica anche un importante spazio ai disagi psicologici e alle conseguenze che il cibo ha per problematiche sempre più diffuse come ansia, stress o insonnia.Il nuovo portale mantiene le due aree dedicate una al grande pubblico e l’altra ai professionisti medico-sanitari per i quali ha implementato il servizio di aggiornamento sull’alimentazione, raccogliendo e pubblicando gli studi maggiormente significativi tratti dalla letteratura scientifica internazionale più autorevole.

“Con l’attività Educazione Nutrizionale Grana Padano, ampliamo le nostre attività rivolte alla collettività, perché crediamo che una realtà importante come Grana Padano abbia anche il compito d’informare il cittadino consumatore sull’importanza dell’equilibrata alimentazione per la salute di grandi e piccini”, ha dichiarato residente del Consorzio Tutela del Formaggio Grana Padano Renato Zaghini. “La nuova piattaforma di Engp conferma il nostro impegno nella diffusione della health literacy secondo i canoni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e nella conoscenza degli alimenti che il nostro Paese produce, tra i quali il nostro formaggio considerato un alimento funzionale per la salute oltre che un grande protagonista del gusto italiano, il formaggio Dop più consumato al mondo”.

Il portale, aggiornato e rivisto con tecnologie digitali all’avanguardia dalla società di comunicazione integrata Life, ha un nuovo layout e una maggiore capacità di coinvolgere l’utente per diffondere i principi della prevenzione primaria e informare il pubblico sul giusto equilibrio tra sana alimentazione e corretto stile di vita.