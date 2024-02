Kraft-Heinz, primo sito a idrogeno in UK per l'unità food Kitt Green

Kraft Heinz e Carlton Power, una delle più grandi società specializzata nello sviluppo di infrastrutture energetiche del Regno Unito, collaborano per un impianto a idrogeno verde da 40 milioni di sterline pari a oltre 46 milioni di Euro. Kraft Heinz Company ha firmato l'accordo per esplorare le possibilità di realizzare un impianto di idrogeno verde e rinnovabile presso lo stabilimento di Kitt Green a Wigan, Greater Manchester, nel Regno Unito, uno dei più grandi impianti di trasformazione alimentare in Europa e uno dei più grandi impianti Kraft Heinz a livello mondiale: produce circa un quarto di milione di tonnellate di alimenti all'anno e impiega circa 850 persone.

La proposta di un sito a idrogeno da 20 MW a Kitt Green è una novità assoluta per Kraft Heinz a livello globale: mira a coprire più del 50% del fabbisogno annuale di gas naturale dell'impianto e a ridurre le emissioni di carbonio di 16.000 tonnellate all'anno. La produzione di idrogeno utilizzerà un elettrolizzatore alimentato da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, principalmente eolica e solare.

Il sito a idrogeno rinnovabile dovrebbe entrare in funzione nel 2026, previa approvazione della pianificazione e dei finanziamenti: nei prossimi 12-18 mesi, Kraft Heinz e Carlton Power chiederanno l'autorizzazione per il progetto e, contemporaneamente, le due aziende collaboreranno per ottenere finanziamenti e supporto finanziario operativo dal Dipartimento britannico per l'approvvigionamento energetico e da Net Zero.

La costruzione dell'impianto, infatti, dipenderà dall'ottenimento di un sostegno finanziario da parte del Governo britannico, nell'ambito del modello commerciale di produzione dell'idrogeno. L'iniziativa, sottolinea l'azienda food, mira a sostenere la transizione dell'industria britannica all'idrogeno e a promuovere la crescita dell'economia dell'idrogeno in tutto il Paese.

"Siamo lieti di collaborare con Kraft Heinz per realizzare un impianto di idrogeno verde a Kitt Green, per aiutare l'azienda ad accelerare i suoi sforzi per decarbonizzare le proprie attività -spiega Eric Adams, direttore dei progetti sull'idrogeno di Carlton Power-. È fondamentale che progetti come questo vengano portati avanti per sostenere le aziende britanniche, in particolare quelle manifatturiere, nella riduzione delle loro emissioni di carbonio e nel raggiungimento dello zero netto".

"Il nostro accordo con Carlton Power è un importante passo avanti nei nostri sforzi per ridurre le emissioni di carbonio e raggiungere il nostro obiettivo globale di emissioni nette zero entro il 2050, con una riduzione del 50% delle emissioni entro il 2030 -aggiunge Jojo Lins De Noronha, presidente del Nord Europa di The Kraft Heinz Company-. Siamo entusiasti di collaborare per sviluppare il nostro primo progetto di energia rinnovabile a idrogeno a livello globale e speriamo di vedere altri progetti come questo in futuro".

