The Glenrothes, l’ultima creazione Platinum Single Cask Collection

È stata lanciata in Italia la nuova release della Platinum Single Cask Collection di The Glenrothes: 34 Years Old Single Cask, importata da Velier, storica azienda familiare genovese che si occupa di importazione e distribuzione di distillati, liquori e vini. Glenrothes è una storica distilleria dello Speyside scozzese, fondata a Rothes nel 1878. Assieme a The Macallan e Highland Park, fa parte del Gruppo Edrington e con i suoi 10 alambicchi in rame è in grado di produrre fino a 5,6 milioni di litri di new make spirit l’anno, pregiato distillato di orzo maltato che diventerà il whisky di domani.

Solo una minima parte di quanto prodotto dalla distilleria finirà in bottiglia come Scotch Single Malt, perché The Glenrothes, sottolinea una nota ufficiale, "grazie alla personalità pronunciata, è da sempre un elemento fondamentale di alcuni top selling blended whisky come Cutty Sark e The Famous Grouse". Sono, quindi, solo le migliori botti, selezionate una ad una, a donare il whisky che porterà il glorioso nome di The Glenrothes.

Soleo Serie

Nel 2018 Glenrothes è passata all’interno del Gruppo Edrington, che ne ha rivoluzionato la gamma di imbottigliamenti stabili. Oggi la serie “Soleo” vede un 12 anni, un 18 anni, il raro 25 anni e il whisky senza età dichiarata Maker’s Cut, da sole botti di primo riempimento. Tutti i single malt hanno un colore 100% naturale.

Soleo è una parola spagnola che indica la pratica di appassire al sole i grappoli d’uva che andranno a fare da base per la produzione di alcuni vini Sherry: in effetti, aggiunge la nota, "il filo rosso della serie Soleo è l’invecchiamento in barili che hanno contenuto Sherry". Le botti tradizionali Solera sono ormai rare, così quasi sempre le distillerie scozzesi avvinano in Spagna botti nuove, spesso di quercia americana o francese o europea. Il Gruppo Edrington si distingue poiché "ha creato una catena di fornitori che va dall’albero alla botte pronta per essere inviata in Scozia, un sistema che garantisce qualità e continuità".

La cura artigianale del legno

Per gestire al meglio questo prezioso patrimonio di botti, Glenrothes resta "fieramente una delle poche distillerie ad avere ancora attivo al proprio interno un cooperage interno con bottai che trattano, smontano e rimontano circa 6.000 mila botti l’anno". Questo tipo di attività è ormai esternalizzata da quasi tutte le distillerie, che in questo modo ottimizzano le risorse. Il mantenimento del cooperage nella cittadina di Rothes aggiunge dunque fascino e qualità al lavoro di una distilleria più che storica come Glenrothes.

Platinum Single Cask Collection

Questa serie limitata di scotch single malt whisky, prosegue la nota, "rappresenta la vetta della gamma creata dai whisky maker di The Glenrothes: della serie Platinum fanno parte unicamente singoli barili selezionati uno ad uno e imbottigliati al grado originale di botte, solo una volta che il whisky abbia riposato almeno trenta anni all’interno delle warehouse della distilleria di Rothes".

La botte numero 9.031, riempita il 27 settembre 1987, ha "gelosamente custodito il distillato di Glenrothes per 34 lunghi anni ed è stata scelta grazie all’incredibile personalità sviluppata": il whisky è stato messo in bottiglia il 26 luglio del 2022 alla gradazione di 53,6% ed è 100% natural color. Si tratta di un ex Bourbon Hogshead, "il cui utilizzo rappresenta in un certo senso una deviazione dallo stile classico della distilleria, ma è appunto il proposito di questa serie il mettere in evidenza un profilo organolettico unico, un gesto paragonabile a un’opera d’arte, un dialogo continuo tra il legno, il whisky e il tempo da cui scaturisce la trama di un discorso mai udito". Questo single cask, da cui sono state ricavate solamente 218 bottiglie, è commercializzato in esclusiva per il mercato europeo.

Le note di degustazione

The Glenrothes 1987 Single Cask #9032 34 yo.:

naso: pesche nettarine, gelato alla vaniglia e zucchero filato;

palato: Dolce vaniglia, frutta fresca e leggere note di quercia;

finale: frutta matura e zucchero filato si alternano a maestosi richiami di legno vecchio

La curiosità



Nel 2018 e nel 2019, sono stati realizzati due imbottigliamenti celebrativi per Halloween. Un’ispirazione arrivata dal tocco crepuscolare dato da un cimitero celtico proprio accanto alla distilleria. Le lapidi risultano completamente annerite per un fatto curioso, connesso alla vita della distilleria. Il fungo Baudoinia Compniacensis è molto ghiotto di etanolo e dalle cantine di Glenrothes ha poi trovato terreno fertile per infestare il vicino camposanto.













About Velier

Velier è una storica azienda familiare genovese che si occupa di importazione e distribuzione di distillati, liquori e vini. Fondata nel 1947, ha quindi oltre 75 anni di vita, durante i quali la qualità dei prodotti e la loro appassionata divulgazione sono sempre state la via maestra per accedere a una crescita commerciale e reputazionale continua.

Leader mondiale nel settore dei rum grazie all’instancabile lavoro di scoperta del Presidente Luca Gargano, Velier è stata anche antesignana assoluta nel lancio del movimento dei vini naturali. Già nel 2001 ha visto infatti la luce il protocollo delle “Triple A”, produttori che siano “Agricoltori, Artigiani, Artisti”, in sintonia con i valori della Velier: qualità e autenticità. Tra le oltre 200 marche importate, i rum Caroni, Bally, Clairin, Neisson, Hampden, Brugal; i whisky Macallan, Highland Park, Nikka, Buffalo Trace, MIchter’s; Hendrick’s Gin, le vodke Tito’s, Stolichnaya e Moskovskaya, lo champagne Billecart-Salmon e il liquore Chartreuse