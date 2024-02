Salame e gorgonzola, richiami per salmonella e listeria

Sono stati richiamati alcuni lotti del Salame Napoli commercializzato a nome Salumificio Volpi di Collebeato (Brescia). I lotti interessati, nelle confezioni da 80 grammi, sono L231220, L231227, L2401013, L240105, le cui date di scadenza sono 8 febbraio 2024, 15 febbraio 2024, 22 febbraio 2024 e 24 febbraio 2024. Il motivo del richiamo è: rischio microbiologico, potenziale presenza di Salmonella spp. La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita.

La Salmonella è una della maggiori cause di avvelenamento da cibo in tutto il mondo: nei soli StatiUniti, sono approssimativamente stimati in 40.000 i casi di salmonellosi (la malattia provocata dalla salmonella). Considerato che sono moltissimi i casi di media gravità che non vengono né diagnosticati né rendicontati, il numero delle infezioni potrebbe essere anche trenta o più volte superiore. La salmonella è un batterio mobile (capace di movimenti spontanei), di forma allungata: il numero di ceppi conosciuti (tecnicamente definiti sierotipi) di questi batteri è superiore a 2300. La dose minima infettante può essere inferiore a 15-20 cellule. La maggior parte delle persone infettate dalla Salmonella sviluppa diarrea, febbre e crampi addominali, dalle 12 alle 72 ore dopo il contagio.

Ritiro dal mercato anche per la Zuppa alla Toscana Good Choice nella confezione da 620 grammi commercializzata da Aldi s.r.l. Il lotto di produzione 237022 con scadenza 25/02/2024. Il produttore è Euroverde soc. agr. s.r.l.,, lo stabilimento di produzione è ad Azzano Mella (Brescia). IL motivo del richiamo Presenza dell’allergene glutine (grano) non dichiarato in etichetta e la raccomandazione è la seguente: "il prodotto non deve essere consumato da soggetti allergici al glutine e può essere restituito in tutte le filiali Aldi. Il prezzo di vendita sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino".

Nella rete dei richiami è entrato, la scorsa settimana, un lotto (D16423A con scadenza 20/03/2024) di gorgonzola dolce Dop commercializzato da Palzola con i marchi Palzola, Sovrano, R.p. Dolce e Blu e Romanin. Il marchio di identificazione è IT 0162CE, il nome del produttore è Palzola S.r.l., la sede dello stabilimento di produzione è Cavallirio (NO). Il motivo del richiamo è "possibile rischio microbiologico per presenza di Listeria M. in crosta" e l'avvertenza è quella di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita.