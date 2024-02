Identitalia: Fabbri, Aia e Negroni tra i brand presenti

Una ricetta segreta tramandata di generazione in generazione da oltre 100 anni custodita in un vaso divenuto negli anni icona del design italiano nel mondo: nasce così il mito di Amarena Fabbri, che fino al 6 aprile sarà in mostra a Palazzo Piacentini di Roma (via Vittorio Veneto 33) nell’ambito di “Identitalia, The Iconic Italian Brands”, esposizione di brand che hanno fatto grande l’Italia, promossa dal Ministero delle imprese e del Made in Italy in occasione dei 140 anni dell’ufficio Marchi e Brevetti (leggi notizia EFA News).

“E’ un grande onore, ma anche una vera gioia", ha affermato Nicola Fabbri, amministratore delegato di Fabbri 1905, intervenuto al taglio del nastro, "sapere che la “nostra” Amarena, inventata da nonna Rachele, sia considerata una delle eccellenze che contribuiscono a fare grande il nostro Paese e che sia percepita da tutti gli italiani come un gioiello di famiglia, un prodotto di casa in grado di suscitare ricordi ed emozioni”.

“La nostra promessa", ha aggiunto Carlotta Fabbri, quinta generazione alla guida dell’azienda, "è continuare a custodirla con cura, amore e dedizione, valorizzandola e facendola apprezzare anche ai più giovani”.Nella mostra sono esposti il vaso originale a faentini bianchi e blu che ha contribuito a creare il mito e un celebre poster pubblicitario degli anni ’50, mentre scorrono in loop scene del pirata più amato dai bambini degli anni ’60 e ‘70, Salomone il Pirata Pacioccone, e del recente film con Paola Cortellesi e Raoul Bova, “Scusate se esisto” in cui Amarena Fabbri fa un “cameo”.

Anche Aia e Negroni, fondati dalla famiglia Veronesi, sono stati scelti tra gli oltre 100 marchi che hanno fatto la storia del Paese e del Made in Italy per far parte della mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands”, alla cui presentazione ha partecipato per il gruppo Bruno Veronesi.

Da Verona al mondo, la storia di Aia e Negroni è quella infatti di due brand che sono parte della vita e dell’immaginario del nostro Paese e che, anche nella comunicazione, hanno saputo essere sempre innovativi nell’anticipare i gusti e nel guidare l’evoluzione delle abitudini alimentari degli Italiani. A testimonianza della loro storia rappresentativa, simbolo della genialità e del saper fare italiano, Aia e Negroni sono gli unici due brand presenti per le categorie carni e salumi.

Produttore di carni avicunicole, in oltre 50 anni, Aia ha creato vari prodotti iconici come nel caso di Wudy, scelto come brand rappresentativo dal Ministero. Nato nel 1985, ha portato sulle tavole di tutti un wurstel avicolo a dispetto della consolidata tradizione che lo voleva di carni suine: per sottolineare ed enfatizzare la sua unicità, “Oggi, pollo” è stato lo slogan originale con cui è stato presentato sulle prime campagne pubblicitarie degli anni ’80.

Anche la storia di Negroni, marchio ultracentenario della salumeria, è caratterizzata da un costante spirito innovativo: non solo ha inventato il primo salamino brandizzato tascabile d’Italia, il Negronetto, ma ha anche fatto uso di forme di comunicazione all’avanguardia, più volte in anticipo sui tempi. Dal logo a forma di Stella ai suggestivi manifesti pubblicitari, passando dagli spot radio con l’intramontabile jingle, “Le stelle sono tante, milioni di milioni...", agli sketch televisivi del Carosello Rai con l'attore Ugo Tognazzi, ex dipendente di Negroni, e gli spot tv, il brand della Stella ha segnato e continua a segnare le giornate e i pasti degli italiani.