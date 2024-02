Turismo, dopo 40 anni di abbandono Marinella di Sarzana cambia volto

Respinto il ricorso al Tar, possono iniziare i lavori di riqualificazione della cittadina spezzina

Avanti tutta da parte di Regione Liguria con l’affidamento del progetto esecutivo e la realizzazione della nuova passeggiata costiera e la riqualificazione di via Kennedy e via Brigate Partigiane a Marinella di Sarzana, in provincia della Spezia. I lavori di riqualificazione rientrano nell’ambito dell’attuazione del Pinqua-Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare finanziato con 15 milioni di Euro. Il Tar Liguria ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla seconda classificata Sana Srl nell’ambito della gara, confermando la bontà dell’operato della partecipata regionale Ire spa e l’aggiudicazione alla Dott. Carlo Agnese S.p.a. per 1.554.000 Euro.

“Andiamo avanti spediti verso la firma del contratto e quindi la realizzazione di un intervento che, insieme agli altri previsti dal programma Pinqua, cambierà per sempre in meglio il volto di Marinella di Sarzana, dopo oltre 40 anni di abbandono -spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti-. Si tratta di un progetto straordinario di rigenerazione urbana che, oltre alla passeggiata, prevede anche quaranta alloggi di edilizia residenziale, spazi pubblici per uffici, attività artigianali e commerciali, il rifacimento di strade, acquedotti, dell’illuminazione pubblica, oltre ad una scuola totalmente riqualificata. Gli interventi saranno conclusi come prevede il Pnrr entro il 2026”.

“Continuiamo a lavorare per portare avanti nei tempi previsti dal Pnrr questo lavoro straordinario di profonda riqualificazione di Marinella di Sarzana -aggiunge l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola-. Questo complesso e articolato programma di rigenerazione urbana restituirà nuova vita a un intero borgo, rilanciandolo dal punto di vista sia abitativo sia turistico. Con Marinella di Sarzana, insieme ai progetti Pinqua a Sanremo e a Genova vogliamo essere sempre di più un punto di riferimento a livello nazionale per il recupero dell'esistente, unito a strutture moderne e all'avanguardia in grado di migliorare la qualità di vita dei cittadini".

Per poter procedere con la realizzazione del Programma Pinqua, Regione Liguria ha realizzato un piano di messa in sicurezza del torrente Parmignola, consentendo di declassare il rischio idraulico di tutta la piana di Marinella di Sarzana.

“Negli ultimi otto anni abbiamo investito risorse per circa 10 milioni di Euro -ricorda l’assessore alla Protezione civile e difesa del Suolo Giacomo Giampedrone-. Questi complessi interventi consentono la completa mezza in sicurezza del Parmignola, indispensabile per lo sviluppo e la riqualificazione della frazione di Marinella”. Sabato prossimo, 17 febbraio, l’assessore Giampedrone effettuerà insieme al Comune un sopralluogo nella zona oggetto dell’ultimo intervento per cui sono stati stanziati 2.700.000 Euro di risorse regionali.