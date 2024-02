I trattori si spaccano ancora alla vigilia della manifestazione del Cra di Danilo Calvani al Circo Massimo a Roma in programma oggi. Riscatto Agricolo’ si sfila dalla manifestazione: gli agricoltori del movimento autonomo resteranno all’interno del presidio della Nomentana, secondo quanto ha dichiarato il portavoce Maurizio Senigagliesi.

La decisione è stata presa soprattutto per evitare i rischi di strumentalizzazioni da parte dell’estrema destra. Nei giorni scorsi, infatti, Giuliano Castellino, ex leader di Forza Nuova, condannato in Appello per l’assalto alla Cgil, ha espresso il suo appoggio agli agricoltori in un video, dichiarandosi disponibile a scendere in piazza: la questura di Roma ha provveduto immediatamente a vietare a Castellino di partecipare alla manifestazione.

A quel punto, però, Riscatto Agricolo ha detto per voce di Salvatore Fais, altro esponente di punta dell'organizzazione, di non voler sposare iniziative politiche. Calvani ha guidato per una decina di anni il movimento dei Forconi, e si era candidato a sindaco di Latina con la lista “Comitati Agricoli Uniti”, raccogliendo 320 voti personali e 240 alla lista.

A questo punto, senza gli esponenti del movimento Riscatto agricolo, si assottiglia di brutto il numero dei partecipanti alla protesta: secondo le stime, la cifra iniziale di 20 mila presenze è destinata a ridursi a poche migliaia di unità: secondo i quotidiani della capitale potrebbero partecipare, a questo punto, cinque mila manifestanti più o meno.

Oggi è, invece, confermata a Roma la presenza di altri due presidi: in piazza del Campidoglio ci sarà una manifestazione dal nome “’Te lo do io il made in Italy”, per chiedere “misure per uscire dalla crisi del settore agroalimentare e delle problematiche produttive”. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 300 persone. Altre due sigle, ‘Altragricoltura’ e ‘Popolo produttivo’ porteranno nella capitale un centinaio di mezzi agricoli da Caserta, Fondi, Velletri e dall’Abruzzo. L'obiettivo è quello di “ottenere un incontro per presentare le richieste di riforma e di misure urgenti sulla crisi sia al Parlamento che al Governo”