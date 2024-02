Coop: 19 anni di adesione a "M'illumino di meno"

Raggiunge quota 19 l’alleanza tra Coop e la giornata del “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione radiofonica di Rai Radio2 Caterpillar. Coop aderisce per il diciannovesimo anno e mette in campo una molteplicità di azioni accogliendo anche il principio dell’alleanza fuori dai confini nazionali. Prima di tutto la conferma: anche quest’anno coinvolti i punti vendita, oltre 1000, con il “silenzio energetico”, il simbolico spegnimento delle luci e la diretta attraverso Radio Coop della trasmissione radiofonica Caterpillar, proprio il 16 febbraio. E poi la novità ovvero seguendo l’invito “No Borders” promosso dalla trasmissione, Coop ha rivolto l’appello al coinvolgimento alle altre cooperative europee attraverso Euro Coop, il proprio organismo di rappresentanza a Bruxelles e una delle prime organizzazioni non governative ad essere riconosciute dalla Commissione Europea.

In tre hanno raccolto l’appello aderendo alla Giornata ovvero le cooperative di consumatori in Ucraina, una rete capillare di 15.000 punti vendita con 155.000 soci, la Coop più a nord d’Europa in Norvegia, presente con un suo punto vendita alle isole Svalbard nell’Oceano artico e la Coop britannica, la Central England Co-operative, una delle più grandi cooperative indipendenti del Regno Unito, con più di 400 punti vendita distribuiti in 16 contee del Paese. Una attestazione di unità nel segno del rispetto dell’ambiente.Intanto in Italia Coop prosegue nel costante lavoro di miglioramento della propria dimensione energetica. Coop ha infatti da tempo abbandonato i sistemi di illuminazione tradizionali a favore delle luci a led: sicure perché hanno un’alta affidabilità di lunga durata e robustezza, a basso consumo perché con il loro alto rendimento ed efficienza riducono i consumi di energia elettrica. In totale, nel corso del 2023 Coop ha installato lampade a led in tutti i punti vendita realizzati e ristrutturati durante l’anno, arrivando così a coprire attualmente con questa tecnologia l’illuminazione interna di oltre 560 supermercati, iper e parcheggi.

Così facendo il risparmio energetico stimato è di oltre 74 milioni di kWh annui, consentendo di evitare l’immissione in atmosfera di oltre 18mila tonnellate di CO2 (fattore di conversione: Ispra 2022). Gli impianti fotovoltaici allacciati e funzionanti sono adesso 256, con una potenza complessiva di oltre 41.950 kWp. Questi, in un giorno d’inverno, come il 16 febbraio, sono capaci da soli di produrre il quantitativo di energia elettrica necessario per illuminare la rete vendita Coop per circa 2 ore e mezza. A partire dal 2012, le cooperative insieme a Inres (il consorzio nazionale di progettazione delle strutture di vendita Coop) hanno inoltre avviato il “Progetto Energia”, un programma che ha l’intento di ridurre i consumi energetici dei punti vendita della rete Coop. L’obiettivo è coinvolgere il più alto numero possibile di punti vendita, riducendo complessivamente il consumo di energia di almeno il 10%. Finora sono stati coinvolti oltre 610 punti vendita; il servizio, dal suo inizio, ha permesso un risparmio di circa 555.500.000 kWh., equivalenti ad oltre 136.000 tonnellate di CO2.