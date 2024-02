Altragricoltura: presto confronto tra Governo e manifestanti

La prossima settimana, tra martedì e mercoledì, si avvierà il confronto tra agricoltori e Governo sui quattro temi già definiti nell’incontro tenuto con il sottosegretario del ministero per l’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Patrizio La Pietra. Lo ha annunciato Gianni Fabbris, portavoce dell’Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare, al termine della manifestazione di ieri 15 febbraio in piazza del Campidoglio convocata da Altragricoltura Confederazione per la Sovranità Alimentare e Popolo Produttivo.

All’incontro, tenuto nel pomeriggio del 14 febbraio, oltre il segretario di Stato, ha partecipato il presidente della IX Commissione del Senato (industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) Luca De Carlo e una delegazione composta da Altragricoltura e il Popolo Produttivo. Nella riunione in cui si sono affrontate diverse questioni, a partire della piattaforma in 9 punti presentata in occasione della manifestazione intitolata "Te lo do il Made in Italy" il 15 febbraio in Piazza del Campidoglio, è stato deciso di avviare il confronto attorno a quattro assi di problemi: l’indebitamento delle aziende, il controllo del mercato e gli accordi di libero scambio, la garanzia del prezzo al campo e i costi di produzione, il rapporto fra diritto a produrre e riconversione ambientale.

Su questi quattro assi di confronto si terranno quattro primi incontri tecnico-politici preceduti da un ulteriore incontro che si terrà entro mercoledì 21 febbraio per impostare il lavoro. L’assemblea tenuta nel pomeriggio del 15 febbraio dopo la manifestazione al Campidoglio ha valutato positivamente la decisione del Governo di aprire tavoli di lavoro sui singoli nodi di crisi e gli impegni del presidente della IX Commissione del Senato a sviluppare il confronto nelle sedi parlamentari.

"Nostro primo impegno è lavorare all’Unità del Movimento estendendo i presidi e le iniziative di mobilitazione aprendo un confronto nel merito sugli obiettivi, le proposte e i percorsi con i soggetti in campo come sta già avvenendo con il Movimento del Popolo Produttivo e le sue diverse componenti, con cui abbiamo lavorato alla preparazione della mobilitazione del 15 in Campidoglio producendo la Piattaforma Unitaria Intersettoriale. Esempio concreto di Unità fra diversi che indichiamo come metodo da seguire” ha dichiarato Fabbris a nome di Altragricoltura. Nel ringraziare gli agricoltori e gli allevatori casertani e del Sud del Lazio che, lasciando il lavoro e le famiglie, sono stati in presidio, sotto l'insegna di Altragricoltura, Fabbris li ha invitati a rimanere vigili e in mobilitazione presidiando e partecipando del percorso di confronto con il governo e la politica aperto in questi giorni.