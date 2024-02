Regione Lazio: avviate autorizzazioni per nuovi impianti vinicoli

Nella Regione Lazio, è stata resa disponibile, sul portale nazionale Sian, la funzionalità per la presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli per l’annualità 2024. Ai sensi del decreto n. 649010 del 19 dicembre 2022 la presentazione telematica delle domande deve essere fatta utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul Sian, come utente qualificato o tramite il Caa o tramite il libero professionista, entro il termine di scadenza del 31 marzo 2024 e sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Possono presentare la richiesta di concessione di autorizzazioni di nuovo impianto viticolo tutti coloro che hanno in conduzione una superficie agricola almeno pari o superiore a quella per la quale chiedono l'autorizzazione per l'impianto di un nuovo vigneto.

Nel particolare si richiama:

Ammissibilità: Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola, ad eccezione di quella già a vigneto nonché di quella a vincoli all’impianto del vigneto pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione;

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale: la costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell’aggiornamento e della coerenza con le domande/dichiarazioni rese. Il fascicolo deve essere costituito presso l’Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell’azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare.

Nella Regione Lazio la superficie massima richiedibile per ciascuna domanda è pari a 25 ettari. Per l'assegnazione delle superfici per la campagna 2024 sono confermati i seguenti criteri di priorità: per le superfici ubicate in piccole isole, con un peso attribuito pari a 0,6; per la connotazione di produzione biologica, con un peso pari a 0,4. La Regione, sulla base dell'elenco finale inviato dal Ministero, provvederà al rilascio delle autorizzazioni di nuovo impianto. Le autorizzazioni per nuovi impianti, una volta assegnate, dovranno essere utilizzate entro i successivi tre anni.