Carbonio: accordo provvisorio tra Parlamento e Consiglio UE

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul primo quadro volontario a livello dell'UE per la certificazione di assorbimenti di carbonio di alta qualità. L'accordo necessita ora dell'approvazione formale, prima del suo inserimento in Gazzetta Ufficiale.

Tale quadro di certificazione promuoverà tecnologie innovative di assorbimento del carbonio e il sequestro del carbonio nei suoli agricoli che contribuiscono agli obiettivi dell'UE in materia di clima, ambiente e inquinamento zero. Questo nuovo quadro aiuterà l'UE a conseguire la neutralità climatica certificando gli assorbimenti di carbonio e il sequestro del carbonio nei suoli agricoli per garantire che siano trasparenti e affidabili, prevenendo il greenwashing e creando nuove opportunità commerciali.

L'intesa odierna stabilisce norme di certificazione per: 1) Sequestro del carbonio nei suoli agricoli, come il ripristino delle foreste e del suolo e la prevenzione delle emissioni del suolo, la riumidificazione delle torbiere, un uso più efficiente dei fertilizzanti e altre pratiche agricole innovative; 2) Gli assorbimenti industriali di carbonio, come la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio, o la cattura e lo stoccaggio diretti del carbonio nell'atmosfera; 3) Carbonio vincolante in prodotti e materiali di lunga durata, come i materiali da costruzione a base di legno o il biochar.

"Il regolamento concordato in via provvisoria migliorerà la capacità dell'UE di quantificare, monitorare e verificare l'autenticità di tutte queste forme di assorbimento del carbonio", si legge in una nota della Commissione Europea. "In particolare, stabilisce norme per riconoscere i sistemi di certificazione che dimostrano la conformità al quadro dell'UE e una serie specifica di criteri per garantire l'elevata qualità degli assorbimenti di carbonio e la trasparenza e la credibilità del processo di certificazione".

I criteri concordati garantiranno che gli assorbimenti di carbonio siano: correttamente quantificata; stoccare il carbonio per un periodo concordato a lungo termine (un minimo di 35 anni per il carbonio stoccato nei prodotti); vanno al di là delle pratiche esistenti e non si limitano a ricompensare lo status quo; e contribuire a obiettivi di sostenibilità più ampi, ad esempio fornendo effetti positivi sulla biodiversità. Sarà istituito un registro dell'UE per creare un livello elevato di trasparenza sugli assorbimenti di carbonio certificati. Che sarà messo in atto entro quattro anni. Nel frattempo possono essere utilizzati i registri dei sistemi di certificazione esistenti. Il regolamento stabilisce l'ordine di priorità delle metodologie di certificazione che dovrebbero essere sviluppate. Su tale base, la Commissione, sostenuta da un gruppo di esperti sull'assorbimento del carbonio, continuerà a lavorare per sviluppare metodologie di certificazione credibili e su misura per i diversi tipi di attività di assorbimento del carbonio.

Gli assorbimenti di carbonio certificati possono costituire la base di nuove opportunità economiche e possono essere monetizzati attraverso regimi privati e sostegno del settore pubblico, oltre a generare vantaggi commerciali con i consumatori che intendono premiare pratiche rispettose dell'ambiente. Il sequestro del carbonio nei suoli agricoli creerà nuovi modelli imprenditoriali per gli agricoltori e i silvicoltori e dovrebbe produrre benefici significativi per la biodiversità. Il regolamento concordato incoraggia inoltre l'uso di bioprodotti da costruzione duraturi per mantenere il carbonio legato per diversi decenni o più a lungo, stimolando nuove tecniche edilizie sostenibili.

Per quanto riguarda il sostegno finanziario alle tecnologie di assorbimento del carbonio, il regolamento sblocca finanziamenti pubblici e privati innovativi, compresi i finanziamenti per l'impatto o il sostegno pubblico basato sui risultati, in quanto gli assorbimenti di carbonio e gli agricoltori di carbonio possono essere ricompensati sulla base degli assorbimenti certificati e delle riduzioni delle emissioni. Sosterrà inoltre il nuovo Bauhaus europeo riconoscendo la capacità di stoccaggio del carbonio dei materiali da costruzione a base biologica ed efficienti sotto il profilo energetico. La Commissione continuerà a finanziare gli assorbimenti di carbonio attraverso vari programmi, quali il Fondo per l'innovazione, la politica agricola comune, il Fondo di sviluppo regionale, il programma Life e il programma Orizzonte Europa (compresa la missione "Un patto europeo per i suoli").