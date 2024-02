Taste of Italy 2 acquisisce 55% di Avantea S.r.l.

Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, ha acquisito il 55% di Avantea S.r.l. con l’obiettivo di accelerarne la crescita anche tramite lo sviluppo internazionale. Avantea, fondata nel 2008 a Cremona da Giovanna Lazzari e Cesare Galli, studiosi affermati a livello internazionale nel settore delle biotecnologie della riproduzione degli animali, è specializzata in servizi di riproduzione assistita di cavalli da competizione. La società ha rivoluzionato il settore introducendo in ambito equino la tecnologia Intracytoplasmic Sperm Injection (Icsi), con chiari vantaggi sia per il benessere animale sia per gli allevatori. La tecnologia Icsi è minimamente invasiva ed è particolarmente indicata per gli esemplari di grande valore e per le cavalle da competizione poichè non interferisce con il loro calendario agonistico.

Avantea gestisce il più grande laboratorio Icsi al mondo e dispone di formulazioni e metodologie proprietarie sviluppate in trent’anni di R&D che garantiscono tassi di successo superiori alla concorrenza. La società opera in partnership con le principali cliniche veterinarie europee, che si avvalgono di Avantea per la procedura Icsi, continuando a seguire in proprio le cavalle in tutte le altre fasi della procedura di riproduzione assistita. Avantea è inoltre in grado di offrire agli allevatori un servizio completo grazie alla disponibilità di circa 300 cavalle riceventi, ospitate nell’allevamento di Cremona che si estende su 3 ettari ed è stato completamente rinnovato nel 2022.

Nel 2023 la società ha sviluppato un fatturato di c. 10 milioni di euro, di cui l’80% all’estero; i primi mercati, oltre all’Italia, sono Olanda, Belgio, Francia, Germania e Medio Oriente. Taste of Italy supporterà la società nel suo consolidamento a livello mondiale tramite il rafforzamento della struttura manageriale e commerciale, l’apertura di nuovi laboratori e il lancio di ulteriori servizi. I soci fondatori, Giovanna Lazzari e Cesare Galli, manterranno una partecipazione del 45% a fianco di Taste of Italy e proseguiranno la loro attività in azienda, con focus sull’area tecnico-scientifica e di R&D.

“Avantea è un campione di innovazione e ha rivoluzionato il settore della riproduzione assistita dei cavalli da competizione portando grandi benefici ai propri clienti e migliorando il benessere animale", ha commentato Filippo Amidei (foto), Managing Director di Taste of Italy. "Siamo onorati di affiancare i fondatori in un ambizioso progetto di crescita che si propone di accelerare la diffusione della tecnologia Icsi nel mondo, accrescendo il livello di servizio ai clienti in logica di partnership”.

Da parte sua, Giovanna Lazzari, co-fondatore di Avantea, ha commentato: “Siamo convinti che con il supporto di Taste of Italy accelereremo il percorso di crescita di Avantea, tanto sul mercato nazionale quanto sui mercati esteri, consolidando il nostro posizionamento, mantenendo il livello di qualità dei nostri servizi e intensificando ulteriormente l’attività di ricerca e sviluppo che ha sempre sostenuto la nostra capacità di guidare lo sviluppo tecnologico del settore”. Cesare Galli, anche questi co-fondatore di Avantea, ha concluso: “Avantea è un’eccellenza italiana, universalmente riconosciuta come il migliore e più avanzato fornitore di servizi di riproduzione assistita nel settore equestre e oltre, come testimoniato anche dalla notizia di questi giorni ripresa dai media di tutto il mondo per aver ottenuto la prima gravidanza di rinoceronte bianco, per salvare una specie in via d’estinzione. Costruendo sulla leadership scientifica della società, con questa operazione intendiamo dotarci di una struttura manageriale e commerciale idonea a competere più efficacemente sui mercati internazionali compreso gli Stati Uniti dove siamo già presenti con la nostra filiale locale, Equigea Llc”.