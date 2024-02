Roadhouse, nuova campagna targata Life

Roadhouse Restaurant ha lanciato on air la nuova campagna pubblicitaria “Roadhouse. Il gusto continua”, in onda sulle reti Mediaset per 5 settimane e, in continuità sul primo trimestre, in onda anche sulle principali emittenti radiofoniche nazionali e locali. A firmare la campagna si conferma Life, agenzia di comunicazione integrata di riferimento per Roadhouse, società del gruppo Cremonini che gestisce brand di ristorazione casual dining in tutta Italia: la società cura ancora una volta, dopo quasi 10 anni di collaborazione, la creatività e il media della nuova campagna pubblicitaria.

La campagna multisoggetto da 30’’ e 15’’, ha come concept creativo il racconto dell'esperienza, ormai ventennale, di Roadhouse mettendo al centro i protagonisti che hanno reso possibile questa lunga storia: i clienti. Il racconto, sottolinea il comunicato della società, "avviene attraverso un tono ironico e divertente, a richiamare i momenti conviviali piacevoli che si vivono all’interno di ogni ristorante Roadhouse, ad ogni età e grazie anche alla variegata offerta di menu, che abbraccia i molteplici target".

“La pianificazione media è studiata per dare al brand la massima visibilità durante la campagna TV, puntando sui programmi Mediaset di massimo ascolto, inclusa la partita clou degli Ottavi di Finale della UEFA Champions League in diretta su Canale 5 -spiega Peter Andergassen, head of Media di Life-. In questo primo trimestre, inoltre, abbiamo ritenuto strategico presidiare in continuità anche le principali emittenti radio nazionali, per essere rilevanti e prossimi al target nel momento della scelta del pranzo e della cena e mostrare la ricchezza dell’offerta del menu nel corso dell’intera settimana, attraverso una copy rotation quotidiana, basata sulle offerte giornaliere”.

Il brand lanciato da Cremonini da oltre 20 anni ha circa 180 steakhouse in tutta Italia.

A questo link si puo' scaricare lo spot: https://we.tl/t-izEnHPbmkf