Calabria. Benessere animale, biologico e integrato: pagamenti sbloccati

Arriva l’accelerazione sui pagamenti in favore di allevatori e agricoltori calabresi. Con distinti decreti, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura ha dato infatti il via libera alla liquidazione di diversi elenchi, per un controvalore di oltre 8 milioni di euro. “Si avviano finalmente a soluzione", commenta l’assessore regionale all’Agricoltura della Calabria, Gianluca Gallo, "le problematiche che nelle ultime settimane avevano interessato il settore, in particolare, quanto ai pagamenti Pac, quelle legate alla necessità di allineamento ai sistemi Agea, a loro volta interessati dall’obbligo di procedere all’ammissibilità delle domande solamente dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Come da impegni assunti", conclude Gallo, "con le organizzazioni categoria ed i comitati degli agricoltori, superate criticità in larga parte non riconducibili alla Regione, si sta tornando passo dopo passo all’efficienza di sempre, garantendo certezze e tempestività”.

Intanto, è stata già avviata ed è in corso, a cura di Arcea, la liquidazione di 5.097.507,73 euro, a titolo di acconto per il benessere animale, per l’annualità 2023. Altri 2.657.755,10 sono in fase di erogazione quale acconto per l’anno 2023 per l’integrato. Ad essi si aggiunge 1.211.341,89 euro, per un nuovo e ulteriore elenco di beneficiari, a titolo di acconto per il biologico 2023. Ad integrare il quadro, con un decreto già adottato e che andrà in pagamento agli inizi della prossima settimana, l’erogazione di altri 6.445.029,61 euro per misure strutturali, per un totale di 15.411.634,8 euro.