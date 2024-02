Il super succo di mela che aiuta il cuore con la nuova spremitura

La scienza non trova tregua nella costante ricerca di nuovi ritrovati per farci mangiare forse meglio, di sicuro qualunque cosa possa aiutare soprattutto la salute. Adesso sono all'opera, per esempio, alcuni scienziati tedeschi che stanno sviluppando un processo per aumentare il contenuto di polifenoli nel succo di mela. Sono al lavoro i ricercatori dell'Università Hochschule Geisenheim in Germania che hanno fatto un passo avanti nella lavorazione del succo per arrivare a creare un nuovo "super succo di mela" che, sostengono gli scienziati, potrebbe migliorare la salute del cuore aumentando il flusso sanguigno. Lo studio è stato pubblicato su Food Research International e rivela il nuovo metodo di spremitura appena scoperto: si chiama "filtro pressa a spirale" e ha come effetto quello di massimizzare i polifenoli nel succo di mela. La tecnica rimuove attivamente l'ossigeno attraverso la spremitura sottovuoto, riducendo così il deterioramento dei nutrienti durante le fasi di lavorazione. I polifenoli sono composti vegetali naturali abbondanti in frutti come le mele, oltre che nel vino rosso e nel cacao: sono stati studiati per i loro benefici sulla salute del cuore e del cervello.

I ricercatori tedeschi, però, hanno scoperto che questo nuovo metodo di spremitura aumenta il contenuto di polifenoli nel succo di mela di quattro volte rispetto ai metodi convenzionali. Una singola porzione da 280 ml di succo di mela "potenziato" può soddisfare il 100% dell'assunzione ideale di un gruppo chiave di polifenoli noti come flavan-3-oli, essenziali per promuovere una sana circolazione sanguigna. Questo risultato è in linea con le raccomandazioni proposte da un consorzio internazionale di scienziati nel 2022, che raccomanda un'assunzione giornaliera di 400-600 mg di flavan-3-oli per la salute cardiovascolare. Il documento di ricerca conclude che "il dejuicing con filtro pressa a spirale ha efficacemente mitigato l'ossidazione enzimatica, risultando in livelli particolarmente elevati di flavan-3-oli". I livelli di flavan-3-oli raggiunti nei succhi pressati con filtro a spirale senza trattamento con pectinasi (713,1 mg/l), dice lo studio, "suggeriscono che un consumo giornaliero approssimativo di 280 ml soddisferebbe la dose giornaliera raccomandata di flavan-3-oli (200 mg) associata ai benefici per la salute cardiovascolare di un'indicazione sulla salute autorizzata dall'UE relativa ai flavan-3-oli del cacao".

"Il succo di mela è già una fonte di composti polifenolici, ma è necessario berne diversi bicchieri per raggiungere i livelli raccomandati dagli scienziati per gli effetti sulla salute del cuore -spiega L'autore principale del lavoro, Ralf Schweiggert-. Il nuovo metodo che abbiamo studiato porta il contenuto di polifenoli a un nuovo livello, riducendo al minimo le perdite di nutrienti che di solito si verificano durante la spremitura".

"Le perdite di nutrienti -aggiunge il co-ricercatore Stefan Dussling-sono comunemente dovute alla presenza di ossigeno che degrada rapidamente alcuni dei nutrienti presenti nel succo di mela, come i flavan-3-oli o la vitamina C. Questo accade quando spremiamo le mele a casa o acquistiamo un prodotto già pronto. Ci auguriamo che il nuovo metodo di spremitura venga utilizzato più diffusamente in futuro per aiutare le persone a ottenere una maggiore quantità di questi composti naturali benefici semplicemente bevendo un bicchiere di succo".