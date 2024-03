Vivaldi Group acquisisce Linea Bianca

Linea Bianca Group Srl entra a far parte di Vivaldi Group, la piattaforma creata nel maggio 2023 con lo scopo di consolidare il mercato della distribuzione di ingredienti, semilavorati e macchinari per il canale professionale in Italia. L’operazione vede l’ingresso degli ex soci di Linea Bianca nel capitale di Vivaldi Group accanto agli imprenditori originari promotori dell’iniziativa, e di Unigrains Italia, già socio di Vivaldi Group, che ha ulteriormente investito in quest'ultima operazione per supportarne la crescita. Unigrains Italia è il veicolo di investimento italiano di Unigrains Sa, operativa nel settore agroalimentare europeo.

Vivaldi Group è ormai composto da cinque realtà operative in mercati geograficamente complementari: Cpc Food, focalizzata in Emilia-Romagna, nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena; Eurodolce, sviluppata in Veneto e parte del Friuli-Venezia Giulia, in particolare le province di Treviso, Belluno, Venezia e Pordenone; Marper, basata a Verona con presenza significativa anche a Brescia; Nuova-Neue Serpan, primario operatore nel Trentino-Alto-Adige, in particolare le province di Trento e Bolzano; Linea Bianca Group, con sede in provincia di Pavia, che copre le principali province lombarde quali Pavia, Milano, Lodi, Piacenza e parte delle vicine province piemontesi.

Con l’integrazione di Linea Bianca, Vivaldi Group raggiunge un volume di fatturato vicino ai 60 milioni, conta più 100 dipendenti nelle diverse sedi ed una forza commerciale di 50 unità presenti in oltre 20 province. “Questa operazione rappresenta un’ulteriore fase di crescita per il gruppo", dichiara l'amministratore Roberto Gusmaroli. "L’espansione geografica che stiamo perseguendo ci posiziona come leader regionale, tra i primi operatori del comparto e rafforza i nostri piani di sviluppo. Le competenze di Linea Bianca, anche nelle aree della marca commerciale e delle attrezzature, ci permetteranno di consolidare la vicinanza con i nostri partner clienti e fornitori”.

Da parte sua, Giampaolo Daprati, amministratore di Linea Bianca Group, ha dichiarato: “La nostra presenza storica nel settore ci permette di avere chiarezza sulle dinamiche di evoluzione ed i processi di consolidamento in corso. Nell’ambito di questo sviluppo, entriamo con grande piacere a far parte di un perimetro più ampio, con l’obiettivo di far crescere la nostra azienda, migliorare ulteriormente la relazione con i nostri clienti e dare il nostro contributo al gruppo”. Infine Francesco Orazi, direttore generale di Unigrains Italia, ha dichiarato: "Questa operazione conferma la validità del progetto imprenditoriale posto alla base della creazione di Vivaldi che data di maggio scorso, che si conferma attore protagonista nel processo di consolidamento settoriale in corso, processo che Unigrains intende continuare a supportare e perseguire, promuovendo ulteriori acquisizioni”.