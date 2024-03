Italmopa e Federacma entrano in "Cibo per la mente"

Federacma e Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d'Italia fanno il loro ingresso nel network di Cibo per la Mente e si uniscono ad Aisa, Federchimica Agrofarma, Api-Associazione Piscicoltori Italiani, Assalzoo, Assica, Assitol, Federchimica Assobiotec, Federchimica Assofertilizzanti, Assosementi, Compag, Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri, UNAItalia e Uniceb. Salgono così a 17 le realtà che aderiscono al progetto della filiera agroalimentare italiana nato per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di investimenti in innovazione e ricerca nel campo dell’agricoltura e dell’industria alimentare.

“L’adesione a ‘Cibo per la Mente”, ha commentato Andrea Borio, presidente di Federacma, "rappresenta per i nostri associati l’importante occasione di portare all’attenzione di tante autorevoli realtà le tematiche che ci stanno più a cuore, trasferendo informazioni e conoscenza ma anche al fine di sviluppare sinergie. Ringraziamo per questa opportunità che ci è stata offerta”, ha quindi aggiunto Borio, “perché siamo certi che assieme potremo sviluppare progettualità d’interesse per l’intera filiera agroalimentare, dal campo alla tavola”.

“L’approvvigionamento in materie prime cerealicole rispondenti alle esigenze quantitative e qualitative dell’Industria molitoria costituisce una tematica prioritaria nella nostra attività associativa”, evidenzia da parte sua Piero Luigi Pianu.“L’innovazione e la ricerca appaiono pertanto indispensabili per assicurare lo sviluppo e la competitività delle filiere cerealicole chiamate a operare in un contesto internazionale particolarmente competitivo e in un quadro legislativo comunitario e nazionale sempre più stringente e in continua evoluzione al fine di garantire l’adeguata tutela dell’ambiente da un lato e della salute del consumatore dall’altro”.

“Con le adesioni di Federacma e Italmopa i molteplici settori della filiera agroalimentare italiano sono sempre più rappresentati all’interno di Cibo per la Mente. La crescita del nostro progetto dimostra l’unità della filiera nel considerare l’innovazione in agricoltura come la strada maestra per vincere le sfide che siamo chiamati a fronteggiare”, ha dichiarato Clara Fossato, portavoce di Cibo per la Mente.