Turismo, inaugurata la sala Aree marine protette all'Acquario di Genova

È stata inaugurata oggi la sala dedicata alle Aree Marine Protette dell’Acquario di Genova. La nuova sala, spiega il comunicato di Costa Edutainment che possiede la struttura, ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza del ruolo che queste importanti realtà hanno nella tutela della biodiversità, con particolare riferimento alla Liguria (Isola di Bergeggi, Cinque Terre, Portofino, Capo Mortola, Porto Venere).

Posta al primo piano del percorso espositivo, la sala presenta 4 vasche con numerose specie di pesci e invertebrati mediterranei e 3 postazioni video dove il pubblico può ammirare le bellezze delle Aree Marine Protette liguri, conoscere l’attività di tutela e salvaguardia svolta dalla Guardia Costiera in mare e, grazie a un innovativo sistema di webcam subacquea, immergersi in tempo reale nei fondali dell’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi.

“Con questo nuovo spazio andiamo a mettere insieme più eccellenze del nostro territorio: quelle naturalistiche e ambientali delle nostre aree marine protette e l’Acquario di Genova, una delle più importanti e note attrazioni del nostro capoluogo e di tutta la Liguria", sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Si tratta -aggiunge il governatore- di un modo per intrattenere e informare in modo ancora più completo chi visita questo luogo straordinario e per far vedere e apprezzare ancora di più le bellezze del nostro mare, dimostrando che la salvaguardia dell’ambiente può essere anche un motore per il turismo e un modo per generare nuova ricchezza per il territorio: una sinergia importante, insomma, che credo vada coltivata”.

L'Acquario appartiene a Costa Edutainment. Nel 2023, il fatturato è salito a circa 81 milioni di Euro, in rialzo del 10% rispetto al 2022, l’ebitda a 25 milioni di Euro (+47% rispetto al 2022), mentre il valore economico distribuito (cioè la capacità di produrre ricchezza e distribuirla ai vari stakeholder) è stato di oltre 65 milioni di Euro (+51% rispetto al 2022). Il solo Acquario di Genova ha accolto circa 1,4 milioni di persone, in linea con gli esercizi migliori finora registrati. Positivi anche i risultati per la riviera romagnola, che ha supero 1 milione di visitatori nei quattro parchi: Acquario di Cattolica, Aquafan, Italia in Miniatura e Oltremare.

Nel 2023, il gruppo DeA Capital ha incrementato la partecipazione in Costa Edutainment passando dal 10% al 18% delle azioni con un’operazione finanziaria attraverso il fondo di investimento alternativo Flexible Capital con focus su processi di trasformazione di aziende italiane (leggi EFA News).