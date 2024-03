Regione Toscana: budget per viticoltori sale a 33,9 mln euro

La Regione Toscana aumenta il budget a disposizione dei viticoltori toscani, che sale così da 28.100.000 a 33.900.000, cogliendo l’opportunità di utilizzare un importo pari a 5.824.000 euro: si tratta di risorse che si sono rese disponibili da quelle non spese dalle altre regioni italiane per gli interventi settoriali del Piano strategico nazionale del settore vitivinicolo per la campagna finanziaria 2023/2024.

Tali fondi saranno destinati a coprire le domande presentate sugli interventi settoriali della promozione sui paesi esteri e della ristrutturazione e riconversione vigneti e non finanziate per mancanza di fondi. “Le aziende vitivinicole toscane", ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, "sono uno dei patrimoni della nostra regione, il cui nome evoca bellezza, bontà e, soprattutto, vini di qualità. Il terreno ha regalato alla Toscana una fiorente varietà di ambienti consoni alla produzione dei vini migliori e la professionalità, la maestria e l’intelligenza dei nostri viticoltori hanno prodotto tra le migliori etichette esistenti. Per questo impieghiamo ogni sforzo per sostenere, là dove possibile, i nostri produttori e siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto con questa manovra”.

“Un risultato che siamo riusciti a ottenere", ha detto il vicepresidente e assessore all’Agroalimentare Stefania Saccardi, "grazie al pressing che con i nostri uffici abbiamo fatto presso il Ministero, che ringrazio per la disponibilità che ci ha dimostrato, rendendo disponibili le risorse non spese nei tempi utili alle aziende vitivinicole che in questo modo potranno reinvestirle. Se le risorse fossero state ridistribuite a ottobre, sarebbero stati già chiusi i termini per utilizzarle”.

In particolare circa 2 milioni di euro sono destinati all’intervento della promozione per finanziare gli anticipi relativi ai progetti presentati e non finanziati campagna 2023/2024 e i saldi residui delle campagne precedenti; in questo modo la Regione riuscirà a finanziare completamente i soggetti che hanno presentato domanda nella campagna 2023/2024.

Circa 3 milioni e 800mila euro sono destinati all’intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti per finanziare gli anticipi relativi alle domande dei viticoltori toscani presentate nella campagna finanziaria 2023/2024. La Regione, pertanto, procederà a dare mandato all’organismo pagatore Agea per l’intervento della promozione, e all’organismo pagatore regionale Artea per l’intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti, così da poter procedere ai pagamenti.