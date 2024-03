L'educazione alimentare a scuola con RadioSapore

Da oggi l’educazione alimentare passa anche in Radio. Ha preso il via, infatti, RadioSapore, la web radio volta a sensibilizzare le nuove generazioni su temi ambientali e sul mangiare bene. Un progetto nato grazie al contributo di Dussmann Service, società da sempre attenta a trasmettere ai più piccoli, sin dai primi anni di vita, buone regole anche a tavola. Il progetto pilota è stato realizzato per gli alunni delle scuole di Ceriale, piccolo comune della provincia di Savona, con il contributo di Dussmann S.r.l., gestore del servizio di refezione scolastica per conto dell'amministrazione comunale.

Questa, sottolinea il comunicato ufficiale, è solo la prima tappa: l’azienda intende replicare l’iniziativa in diverse scuole d’Italia. RadioSapore va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 in concomitanza con il momento della prima colazione. Ogni puntata ha una tematica differente: “L’acqua, quale risorsa importante per il pianeta”; “Riciclo della Plastica, come possiamo ridurre l’uso della plastica e riciclarla”; “Foreste e Alberi, L’importanza di piantare alberi per l’ambiente e la nostra salute”; “Alimentazione Equilibrata” come creare pasti sani e bilanciati.

Queste sono solo alcune delle puntate che giornalmente andranno in onda su RadioSapore e che avranno il compito di educare ma anche di divertire i più piccoli sin dalle prime ore del mattino. Infatti, ogni giorno, le importanti tematiche sopracitate saranno intervallate da momenti di leggerezza come il gioco a premi trasmesso durante la prima messa in onda: “Trova il frutto nascosto in radio”. Ogni argomento verrà affrontato con semplicità grazie alle voci dei personaggi di fantasia che saranno intervistati dai presentatori Davide e Claudio: tra cui il famoso scienziato il professor Naturalis, il leggendario nonno Guglielmo, esperto di natura e animali e il cuoco Gustoso Gino.

Nell’ambito dell’educazione alimentare, Dussmann Service sostiene attivamente eventi scolastici, collabora con educatori e genitori in iniziative didattiche come RadioSapore e collabora a progetti di prevenzione in partnership con istituzioni e associazioni locali. Per salvaguardare il benessere dei consumatori giovani e adulti, l'azienda adotta rigorosi standard di garanzia della qualità, caratterizzati da sistemi di sicurezza alimentare e di tracciabilità certificati, nonché mediante controlli analitici su materie prime, pasti, ambienti di lavoro, personale e tramite audit di controllo qualità presso i principali fornitori di materie prime.



Il Gruppo Dussmann impiega oltre 60.000 persone in 22 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: pulizia, catering, sicurezza e reception, servizi tecnici ed energy management. Nel 2022, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di Euro, di cui circa 798 milioni in Italia.