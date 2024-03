Green Yellow entra in Italia col fotovoltaico su tetto in Fiera Rimini

Green Yellow, uno dei player mondiali nella produzione di energia solare decentralizzata e nell’efficienza energetica, continua la sua espansione in Europa e accelera gli investimenti nel mercato italiano. Il primo investimento è l'acquisizione di un portafoglio di impianti fotovoltaici su tetto con una capacità totale di 6,2 MWp dal Gruppo Casillo: il progetto di punta di questa acquisizione è l'impianto fotovoltaico su tetto della Fiera di Rimini (4,2 MWp). GreenYellow Italia, con sede a Milano, prevede di investire oltre 100 milioni di euro nei prossimi 3 anni in progetti di transizione energetica per le imprese locali in tutto il Paese. Questa espansione viene portata avanti grazie al supporto del suo azionista di maggioranza, Ardian, società leader a livello mondiale negli investimenti in private markets.

Per guidare lo sviluppo della filiale italiana, Ardian ha nominato Alessandro Albano presidente non esecutivo, e sta reclutando un team di esperti per sostenere la strategia di sviluppo sul mercato e rispondere alle aspettative dei clienti italiani. Albano ha un importante background con esperienze significative in diverse realtà istituzionali con diversi ruoli ricoperti nel public affairs, nella consulenza aziendale a livello globale, nel supporto all'internazionalizzazione delle pmi italiane e nella finanza. "L'industria italiana si è impegnata in un programma di efficienza energetica per diversi anni e ora si sta muovendo verso una nuova era di transizione energetica, in particolare con il fotovoltaico per l'autoconsumo e le comunità energy -commenta il neo presidente-. Con la sua esperienza unica nel fotovoltaico decentralizzato in tutta Europa e nel mondo, GreenYellow accompagnerà le industrie locali in questa nuova dimensione”.

Questa espansione geografica, spiega il comunicato della società, riflette la fiducia di GreenYellow nel potenziale del mercato italiano e il suo impegno a svolgere un ruolo cruciale nella transizione energetica del Paese, La strategia è in linea con gli ambiziosi obiettivi dell'Italia in termini di produzione di energia rinnovabile, con un aumento necessario del 17% all'anno fino al 2030. Fondata nel 2007, GreenYellow è una società francese ben consolidata con oltre 1.000 collaboratori e una presenza internazionale in 4 principali hub regionali: Europa, Sud America, Sud Est Asiatico e Austral (La Riunione, Mauritius, Mayotte e Sudafrica). In qualità di operatore a lungo termine, l'azienda possiede e gestisce i propri asset e ha costruito un rapporto di fiducia con più di 900 clienti in tutto il mondo. Dalla sua nascita, GreenYellow ha investito 2 miliardi di Euro nella transizione energetica delle aziende.

“L'ingresso di Green Yellow in Italia è in linea con la strategia di espansione europea annunciata nel 2022 -spiega il presidente Otmane Hajji-. Convinti che la presenza in Italia contribuirà ad accelerare la transizione energetica del Paese, ringraziamo il nostro azionista Ardian: non vediamo l'ora di collaborare da vicino con le aziende italiane per costruire un futuro energetico più sostenibile”.