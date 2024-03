Yoga: nuova collezione per celebrare il meglio dell'Italia

Per celebrare il riconoscimento di Yoga come marchio storico di interesse nazionale, la linea di succhi di frutta Yoga Optimum in vetro da 125 ml promuove l’iniziativa “Tutte mie le città”, con una raccolta capace di far esplorare l’Italia attraverso 107 iconici e colorati tappi illustrati tutti da collezionare, uno per ogni capoluogo italiano. L’iniziativa, ideata per la gamma classica Yoga Optimum in bottiglia di vetro 125 ml racconta l’Italia attraverso l’essenza delle sue bellezze, dei simboli o dei monumenti dei 107 splendidi capoluoghi del Bel Paese. Insomma, “Ogni tappo, una tappa!”, come recita uno dei claim della campagna di comunicazione.

Da oltre 70 anni Yoga è un marchio riconosciuto e premiato dal consumatore per l’ampia gamma di nettari, succhi e bevande a base frutta in formati originali e innovativi. Yoga risponde al bisogno di nutrirsi bene e con gusto abbinando l’iniziativa alla sua linea premium più amata dai bambini, Yoga Optimum in bottiglia di vetro 125 ml, la linea di succhi che contiene tanta frutta e caratterizzata dall’inconfondibile bontà e benessere che da sempre contraddistinguono le referenze Yoga.

L'iniziativa è valida da marzo 2024 fino ad esaurimento scorte. La linea Yoga Optimum in vetro da 125 ml con la collezione dei tappi “Tutte mie le città”, è disponibile nei punti vendita della Grande distribuzione e della Distribuzione organizzata. La linea Yoga Optimum in vetro da 125 ml è composta da 8 referenze: 70% Pesca italiana; 70% Pera italiana; 50% Albicocca italiana; 70% Mela Banana; Ace; Pomodoro; Mirtillo; Mirtillo Senza Zuccheri Aggiunti.