Sicurezza alimentare: al via campagna Regione Puglia

“Filiera agroalimentare pugliese: sicuramente buona!” è il titolo del video promozionale e transmediale sulla sicurezza alimentare e sanità animale, che illustra l’importanza della performance raggiunta dalla Regione Puglia, da Arpa Puglia, dalle Asl e dall’Istituto Zooprofilattico (Izspb), che è stato presentato oggi a Bari nel corso di una conferenza stampa nella Sala Di Jeso della Presidenza della Regione Puglia.

Hanno partecipato alla Conferenza stampa il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, l’assessore regionale alla Salute Rocco Palese, il direttore generale di Arpa Puglia Vito Bruno, il direttore generale dell’istituto Zooprofilattico (Izspb), Antonio Fasanella, il direttore della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, Onofrio Mongelli.

All’incontro sono intervenuti Alessandro Piva, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, che ha curato la produzione creativa della campagna di comunicazione, e Tancredi Di Paola, il regista emergente che ha diretto lo spot.

"La Regione Puglia si occupa di tutto ciò che migliora la vita dei pugliesi”, ha dichiarato il presidente Emiliano. “In particolare si occupa di tutti i controlli alimentari, cioè verifica la qualità del cibo produzione per produzione, luogo per luogo, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico di Foggia, dei Carabinieri del Nas e dei dipartimenti di prevenzione delle Asl. La Regione Puglia è la prima nella capacità di effettuare controlli sul cibo e questo ovviamente per noi è motivo di grande orgoglio ma anche di grande tranquillità, perché questa campagna che oggi abbiamo presentato è per noi motivo per promuovere le nostre produzioni e per spingere chi si occupa di produzione di alimenti a farlo nella qualità e nella sicurezza".

Per l’assessore Palese "la prevenzione nel contesto della sicurezza alimentare è un elemento essenziale di salvaguardia della salute delle persone. Operiamo, anche grazie all'operosità dell’Izp con i servizi veterinari Asl e con Arpa, un forte contrasto alla contraffazione alimentare, visto che molte delle patologie del tubo gastroenterico provengono dall'alimentazione, quindi serve molta attenzione. Così come bisogna fare molta attenzione anche alla prevenzione sotto l'aspetto veterinario, nel contesto dell'igiene e sanità pubblica, l'assistenza veterinaria è molto importante sia per il benessere degli animali che del genere umano".

“Il Rapporto presentato oggi ci rimanda a un dato che racconta la grande attenzione della Regione, attraverso questa agenzia che è così importante per noi, strategica per quantità e qualità dei controlli che vengono operati”, è il commento dell’assessora Maraschio. “Questi dati ci portano ad essere tra i primi in Italia per attenzione e per controlli. La prevenzione è un fattore chiave all'interno di questa visione che è la sicurezza alimentare e la sicurezza degli animali. Tuteliamo la salute anche degli animali e dell'ambiente perché i dati poi dovranno orientarci a fare delle scelte. È quello che noi stiamo facendo, puntando verso un'agricoltura rigenerativa e questo è importante per i terreni, per l'aria, per la qualità di ciò che viene prodotto ma anche per quanto riguarda poi la profilassi degli animali. Quindi un risultato davvero importante, per questo ringraziamo Arpa per il lavoro che svolge quotidianamente per tutti noi".