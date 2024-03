Accesso al cibo: Nestlé e Gfn per la lotta alla fame

Nestlé e The Global FoodBanking Network (Gfn), un'organizzazione no-profit impegnata nella lotta alla fame e nella sostenibilità ambientale, hanno firmato un Memorandum of Understanding per rafforzare ulteriormente la loro collaborazione. "Affrontiamo l'insicurezza alimentare aiutando le persone bisognose ad accedere al cibo attraverso azioni come donazioni di prodotti e la donazione di pasti e servizi condivisi. Basandosi sul sostegno locale esistente di Nestlé alle banche alimentari della rete Gfn, con una media di 5,2 milioni di chili di donazioni di prodotti ogni anno, la nostra nuova relazione globale cerca di rafforzare questa collaborazione verso il nostro obiettivo comune di ridurre la fame nelle nostre comunità", ha Nina Kruchten, responsabile delle donazioni aziendali e del coinvolgimento della comunità di Nestlé.

"Le banche alimentari sono radicate nelle loro comunità, il che le rende essenziali per rispondere rapidamente alla lotta contro la fame. Allo stesso tempo, le banche alimentari aiutano a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari lungo tutta la catena di approvvigionamento, garantendo che cibo sano arrivi sulle tavole delle famiglie", ha affermato Ignacio Gavilán, direttore senior delle partnership sui sistemi alimentari presso la Global FoodBanking Network.

Questa partnership mira a portare avanti l'impegno di Nestlé per aumentare l'accesso al cibo nelle aree geografiche in cui opera. Nel corso del 2023, le donazioni di prodotti Nestlé a livello globale sono state pari a 135,4 milioni di franchi (circa 139 milioni di euro). Tra queste ultime, figurano la collaborazione del gruppo con la sua catena di fornitura per creare una base di ricette speciali da distribuire tramite Foodbank Australia e Nuova Zelanda per aiutare chi ne ha bisogno a creare un pasto con gli ingredienti contenuti nei cesti alimentari. Nel 2023, più di 1,7 milioni di porzioni sono state distribuite alle persone vulnerabili in entrambi i paesi. In Malesia, per sostenere le comunità bisognose, sono stati donati cibo e bevande a beneficio di 630.000 famiglie, attraverso una collaborazione di lunga data con The Lost Food Project e Yayasan Food Bank Malaysia.

In collaborazione con la Banca alimentare egiziana, Nestlé ha fornito oltre un milione di porzioni di prodotti rilevanti alle comunità bisognose della regione. Inoltre, sono state organizzate iniziative di volontariato dei dipendenti per integrare i contributi in corso. In Grecia, a seguito dell’alluvione senza precedenti in Tessaglia che ha causato la perdita delle case di migliaia di famiglie, Nestlé ha consegnato prodotti essenziali tramite il Banco alimentare greco durante un difficile periodo di ripresa e di festività natalizie per le comunità colpite. Per sostenere la comunità del Canton Vaud, in Svizzera, sede di Nestlé da oltre 115 anni, Nestlé contribuisce al sostegno di 10.000 individui e famiglie ogni settimana in collaborazione con CA-RL attraverso donazioni di prodotti costanti e a lungo termine, sotto forma di volontariato.

In Messico, in risposta agli sforzi di soccorso dell'uragano Otis, che ha devastato la città di Acapulco lasciando le comunità nel disperato bisogno di acqua e altri beni essenziali, Nestlé ha contribuito con prodotti essenziali e con una donazione finanziaria di 1 milione di pesos messicani (oltre 55mila euro) alla Croce Rossa messicana, Cenaced e Bamx rosso (Bancos de Alimentos de Mexico).Questo protocollo d'intesa mira a rafforzare la collaborazione tra le entità Nestlé in tutto il mondo e i membri delle banche alimentari Gfn nelle regioni interessate, aumentando il numero di relazioni e migliorando ulteriormente la qualità del sostegno di Nestlé alle banche alimentari.