Unilever ottiene 20 milioni dal governo Usa per la decarbonizzazione

Pochi giorni dopo aver annunciato l'intenzione di disinvestire nel settore dei gelati (vedi articolo EFA News), Unilever ottiene 20,9 milioni di dollari dal governo degli Stati Uniti per ridurre le emissioni di carbonio in quattro dei suoi stabilimenti di gelati statunitensi. Per ottenere i fondi, la multinazionale ha presentato un progetto che mira a ridurre 14.000 tonnellate metriche di emissioni di carbonio all'anno, contribuendo in modo significativo al percorso verso la neutralità delle emissioni di carbonio per i marchi come Ben & Jerry's, Talenti, Magnum e Breyers.

Il progetto della multinazionale food è stato selezionato per l'assegnazione dei fondi dal Dipartimento dell'Energia nell'ambito del "Programma di dimostrazioni industriali" per il suo potenziale di riduzione delle emissioni, di beneficio per le comunità locali e di modello per un'ulteriore decarbonizzazione del settore alimentare e delle bevande. Tramite il progetto, Unilever Ice Cream sostituirà le caldaie a gas naturale con caldaie elettriche e pompe di calore industriali che utilizzano il recupero del calore residuo. L'azienda ha raggiunto il 100% di elettricità da rete rinnovabile a livello globale nel 2020 e sta lavorando per passare tutti i suoi luoghi di lavoro al 100% di energia rinnovabile.

Gli aggiornamenti dei 4 siti porteranno a una significativa riduzione delle emissioni di carbonio e apriranno la strada per affrontare il 100% delle emissioni di processo legate al calore negli stabilimenti situati in Missouri, Tennessee e Vermont. "Stiamo facendo progressi nella decarbonizzazione della nostra attività nel settore dei gelati e questi sostanziali aggiornamenti comporteranno un'importante riduzione delle emissioni -spiega Sandeep Desai, responsabile della catena di fornitura dei prodotti per il settore dei gelati di Unilever-. Questo passo ci avvicina ai nostri obiettivi di sostenibilità e rappresenta un investimento significativo per il futuro della nostra azienda e del pianeta".