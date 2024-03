Macchine agricole: Toscana e Marche prorogano bandi al 31 maggio

La Regione Toscana ha prorogato al 31 maggio prossimo la scadenza per la presentazione delle domande relative al bando Pnrr per l’ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione. La proroga è stata firmata dal settore Agricoltura della Regione su indicazione del vicepresidente e assessora Stefania Saccardi.

Il bando, che può contare su una dotazione di 22 milioni e 350 mila euro di fondi Pnrr, concede contributi in conto capitale alle imprese agro-meccaniche e alle micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, che intendono realizzare, nella propria azienda, progetti per l’ammodernamento del proprio parco macchine agricolo e investimenti in sistemi di agricoltura di precisione, per l’efficientamento della produzione agricola.

La misura concorre a sostenere investimenti in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione, l’acquisto di trattori elettrici o a biometano, sia per l’agricoltura che per la zootecnia, e investimenti in sistemi di gestione intelligente per irrigazione e la gestione delle acque.

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale. Il tasso di contribuzione è pari al 65% dell’importo dei costi di investimento ammissibili, o all’80% dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di “giovani agricoltori”.

La spesa massima ammissibile è di 35.000 euro, per gli investimenti di supporto all’investimento in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione e per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque. Mentre è pari a 70.000 euro, per gli investimenti di sostituzione di veicoli per l’agricoltura e la zootecnica.

Una misura analoga è stata disposta dalla Regione Marche, dove, in applicazione del decreto ministeriale n° 0144081 del 26 marzo 2024 vengono prorogati ulteriormente i termini per la presentazione delle domande di sostegno al bando Missione 2 Componente 1 (M2C1) – Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” sottomisura “Ammodernamento delle Macchine Agricole”.

Il decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese - Sda MC n° 94 del 27/03/2024 modifica e sostituisce la data del 28 marzo 2024 con la nuova scadenza fissata al 31 maggio 2024 (ore 13), termine ultimo per l’invio delle istanze. Il bando è finalizzato a garantire l’ammodernamento del parco macchine agricolo, oltre agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l’efficientamento delle produzioni agricole. I destinatari del bando sono le imprese agro-meccaniche e le microimprese, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni.