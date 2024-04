Giappone /2. Più rigore nella protezione del whisky nazionale

Acqua

I rincari del food&beverage nipponico (leggi notizia EFA News) non risparmiano certo il whisky. Per quanto riguarda questo comparto, si sta predisponendo un criterio più rigoroso per la protezione della produzione interna dalle contraffazioni. La domanda estera è aumentata vertiginosamente negli ultimi anni per i prestigiosi whisky giapponesi, facendo salire i prezzi alle stelle, soprattutto per le varietà invecchiate più rare.

Per contrstare le etichette falsamente commercializzate come "whisky giapponese", la Japan Spirits and Liqueurs Makers Association ha introdotto una nuova definizione per il prodotto. Per chiamare i propri spiriti "whisky giapponese" - tra le altre regole previste - i produttori devono ora utilizzare acqua proveniente dal Giappone e le loro botti di whisky devono essere conservate nel Paese per almeno tre anni.

Anche se i trasgressori non dovranno affrontare sanzioni, i produttori hanno accolto con favore il nuovo standard di settore come un modo per salvaguardare l’immagine delle loro bevande in tutto il mondo. "Crediamo che questo sistema migliorerà ulteriormente la reputazione (del whisky giapponese) perché renderà più facile per i nostri clienti internazionali distinguerlo da altri prodotti", ha dichiarato Suntory, il principale produttore.

Secondo gli esperti, in Giappone sono presenti circa 100 distillerie, il cui whisky ha osservato un incremento globale dall’inizio degli anni 2000.

Nel 2022, le esportazioni annuali di whisky giapponese valevano 56 miliardi di yen (370 milioni di dollari), 14 volte di più rispetto a dieci anni prima. Nel 2023, questa cifra è scesa a 50 miliardi di yen. Marchi come Yoichi 10 e Yamazaki 12 di Nikka Whisky hanno ottenuto prestigiosi premi internazionali e ora i distillatori ora stanno pianificando la produzione con decenni di anticipo per far fronte alla domanda.