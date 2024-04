Yoga Ace Color: frutta e vitamine per tutta la famiglia

Dall’attenzione al gusto e al benessere e dalla cura verso la natura che solo Yoga è in grado di riservare, nasce una nuova proposta di bontà per tut-ta la famiglia, in un connubio unico tra la frutta più buona e le proprietà delle vitamine A, C ed E. Yoga, marchio leader nei succhi di frutta da sempre attento alle nuove esigenze dei consumatori, grazie al proprio spirito innovativo, presenta una squisita proposta per grandi e piccini: nasce così la nuova linea Yoga Ace Color in confezione Tetra Gemina da 1 Litro, un mix di benessere grazie all’ACE (Arancia Carota Limone), gusto fresco per eccellenza nonché il più amato sul mercato sia dal target adulto ma anche da quello più giovane, che si declina in 3 nuove varianti di gusto, le più trendy del momento.

Yoga Ace Color in confezione Tetra Gemina da 1 Litro, è disponibile in 4 speciali combinazioni, uniche sul mercato e tutte da scoprire. Gusti freschi, dissetanti ed originali, ideali in ogni momento della giornata per-ché uniscono la freschezza e le vitamine dell’Ace ad un frutto: Ace Classico con Arancia Bionda; Ace Viola con Melagrana; Ace Giallo con Ananas; Ace Rosso con Arancia Rossa.

Dal look accattivante, Yoga Ace Color in confezione Tetra Gemina da 1 Litro è realizzato in un pack completamente sostenibile e rispettoso dell’ambiente, per un pieno di bontà e leggerezza per tutta la famiglia.

La nuova gamma Yoga Ace Color è in Tetra Gemina dal 1 Litro, una confe-zione capace di ridurre dell’83% le emissioni di CO2 rispetto ad altri ma-teriali (fonte studio Ifeu per l’Italia), ottenuta per oltre il 64% con materiali rinnovabili, provenienti da fonti vegetali e riciclabili. Il Tetra Gemina è legge-ro e dalla forma rettangolare, così da garantire una maggiore efficienza a livello logistico, ottimizzando gli spazi nei trasporti e consentendo di movi-mentare più referenze in una stessa spedizione.

La linea Yoga Ace Color 1 Litro in Tetra Gemina è disponibile nei punti vendita della Grande distribuzione e della Distribuzione organizzata.