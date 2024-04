L'aviaria colpisce il gigante Usa delle uova Cal Maine

La recrudescenza dell'influenza aviaria a tutti i livelli (vedi articolo EFA News) non guarda in faccia a nessuno e colpisce anche i grandi produttori. Succede negli Stati Uniti dove l'impianto di uova in Texas di Cal-Maine, uno dei colossi mondiali della produzione ovicola, ha cessato temporaneamente la produzione in seguito al rilevamento di un focolaio. Il sito è situato nella contea di Parmer e secondo quanto ha dichiarato la stessa azienda "è risultato positivo all'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)", comportando "lo spopolamento di circa 1,6 milioni di galline ovaiole e 337.000 pollastre, cioè giovani galline, pari a circa il 3,6% dell'allevamento totale dell'azienda".

Cal-Maine, dalla sede del Mississippi, ha dichiarato che cercherà di rafforzare la produzione di uova in altri siti mentre si impegna con le autorità governative federali, statali e locali "per mitigare il rischio di future epidemie e gestire efficacemente la risposta". Non è tutto, perché l'azienda ha reso noto che un altro dei suoi stabilimenti è stato colpito dall'HPAI nei tre mesi fino al 2 marzo: si tratta dell'impianto dell'azienda in Kansas, che ha determinato il depopolamento di circa 1,5 milioni di galline ovaiole e 240.000 pollastre.

Citando i risultati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, Cal-Maine ha dichiarato che il rischio per gli esseri umani derivante dall'HPAI è considerato basso. "L'azienda continua a dedicarsi a solidi programmi di biosicurezza in tutte le sue sedi -riporta il comunicato ufficiale-. Tuttavia, nessuna azienda è immune dall'HPAI, ancora presente nella popolazione di uccelli selvatici e non è possibile prevedere l'entità di eventuali focolai futuri, con un rischio maggiore durante le stagioni migratorie".

"Il rischio per la salute umana derivante dai virus HPAI è considerato basso -prosegue la nota-. Inoltre, l'HPAI non può essere trasmesso attraverso uova manipolate in modo sicuro e cotte correttamente. Non è noto alcun rischio legato all'HPAI associato alle uova attualmente in commercio e non sono state richiamate uova".

L'impatto dell'HPAI è stato evidente anche nelle vendite e nell'utile netto del terzo trimestre di Cal-Maine, poiché il virus H5NI ha fatto salire i prezzi delle uova nel periodo precedente. Secondo la trimestrale appena pubblicata, le vendite sono scese del 30% a 703,1 milioni di dollari a causa del calo dei prezzi e del 32% per l'anno in corso a 1,68 miliardi di dollari. I volumi sono aumentati nel terzo trimestre in termini di decine di uova vendute, passando a 300,8 milioni da 291,4 milioni dell'anno precedente ma il prezzo medio netto di vendita è sceso a 2,25 dollari la dozzina da 3,30 dollari.

"Le nostre vendite riflettono prezzi medi di vendita più bassi rispetto a un anno fa, quando l'industria delle uova in guscio ha registrato prezzi di mercato da record, soprattutto a causa dell'impatto dell'HPAI e di altri fattori di mercato che hanno portato a una significativa riduzione dell'offerta -spiega Sherman Miller, presidente e amministratore delegato-. Sebbene anche i più recenti focolai di HPAI abbiano influenzato l'offerta e fatto aumentare i prezzi di mercato, l'impatto complessivo del mercato non è stato così grave".

Secondo Max Bowman, vicepresidente e direttore finanziario, i costi dei mangimi continuano a rappresentare un rischio per i prezzi delle uova. "Le indicazioni attuali sull'offerta di mais -dice Bowman- prevedono un rapporto scorte/utilizzo complessivamente migliore, il che implica prezzi potenzialmente più bassi nel breve termine. Tuttavia, poiché continuiamo ad affrontare forze esterne incerte, come i modelli climatici e le interruzioni della catena di approvvigionamento globale, la volatilità dei prezzi potrebbe rimanere. Nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, l'offerta di farina di soia è rimasta limitata rispetto alla domanda".

Per quanto riguarda gli altri risultati, il reddito operativo del gruppo è sceso del 60% a 162,8 milioni di dollari nel terzo trimestre ed è diminuito del 79% su base annua a 170,2 milioni di dollari. L'utile netto è sceso del 55% a 146,4 milioni di dollari nel trimestre e del 74% nell'anno in corso a 163,3 milioni di dollari.