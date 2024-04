Friuli-Venezia Giulia: fatturato prodotti Dop-Igp a 1,2 miliardi

Il Friuli-Venezia Giulia è una delle regioni italiane più virtuose dal punto di vista della Dop economy con 1.208 milioni di euro di fatturato derivante proprio dai prodotti Dop-Igp che qui sono 26 di cui 7 per quanto riguarda il comparto cibo e 19 per il settore vitivinicolo. Proprio il vino, con 818 milioni di euro di fatturato nel 2022, incide per il 68%nell’economia agroalimentare, seguito dal settore di prodotti a base di carne per il 30% e dei formaggi (2%). In tutto, il settore coinvolge circa 3500 operatori rappresentando così uno dei volani economici, al contempo promozionali, di questa regione che, secondo l’ultimo rapporto Qualivita-Ismea, è al sesto posto a livello nazionale per impatto socio-economico. Tra i prodotti ambasciatori di questo territorio spicca naturalmente il Prosciutto di San Daniele Dop. Sono i dati emersi nel corso di uno degli appuntamenti con il ciclo di incontri promosso da Origin Italia in collaborazione con Fondazione Qualivita circa “La cultura del made in Italy”.

Il progetto è stato presentato in occasione dei nuovi incontri informativi dell’Executive Master per Direttori di Consorzi di Tutela promosso proprio da Origin Italia e realizzato da Fondazione Qualivita. Nel corso dell'evento, il direttore del Consorzio del Prosciutto di San Daniele Dop Mario Emilio Cichetti ha ricevuto l’attestato dop economy e una copia dell’Atlante Qualivita 2024 edito da Treccani dal direttore generale di Origin Italia Mauro Rosati.

“Il Prosciutto di San Daniele Dop è uno dei prodotti alimentari che più rappresentano l’artigianalità e il lavoro dell’uomo che da secoli tramanda la tradizione di trasformare in questo caso carne e sale in una eccellenza che ha permesso al suo piccolo areale di origine di essere famoso in tutto il mondo: questo prosciutto, come tutti gli altri prodotti agroalimentari del nostro patrimonio Dop Igp, rappresenta una sostenibilità economica, sociale e ambientale di un territorio che oggi può vantare di essere un modello di dop economy”, ha affermato Cichetti.

“Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele sin dalla sua costituzione nel 1961, ha posto gli elementi dell’eccellenza e della sostenibilità al centro della sua stessa ragion d’essere. L’attenzione all’ambiente, l’implementazione continua di sistemi avanzati di gestione e controllo dei processi, rigide norme e trasparenza anche con la recente modifica del Disciplinare fanno si che il Consorzio sia sempre di più attore del proprio cambiamento e facilitatore di progetti innovativi per rafforzare tutta filiera Dop”, ha aggiunto il direttore del Consorzio .

L’Executive Master, che ha fatto tappa anche a San Daniele del Friuli, è un ciclo di seminari informativi per giovani interessati a diventare dei veri “professionisti del made in Italy” e a ricoprire un ruolo centrale, come quello del direttore di un Consorzio, nel processo di promozione, difesa e sviluppo delle filiere Dop Igp del cibo e del vino italiano.