Augusto Contract, l'espansione passa per Milano

Augusto Contract, hospitality & foodservice general contractor con sede a Jesi in provincia di Ancona, punta a rafforzare la sua posizione di punto di riferimento nella realizzazione “chiavi in mano” e tailor-made in Italia e all’estero di arredamento per la ristorazione e per l’hôtellerie. Lo testimonino le ultime due, importanti, partnership del 2024: il 2° Hotellerie Summit di Pambianco, svoltosi il 13 marzo scorso a Palazzo Mezzanotte in piazza Affari a Milano alla presenza dei più autorevoli player del settore e, soprattutto, l’imminente 196+ Forum Milano di PKF che si terrà il 14 e 15 Aprile.

L’evento, organizzato da PKF Hospitality Group, avrà come focus i mondi dell’architettura e del design proprio in relazione al settore dell’ospitalità e si dividerà in due momenti dalla vocazione differente: una prima parte itinerante ed esperienziale alla scoperta delle iconiche aree milanesi di Tortona e Brera e la seconda in-site dedicata a dibattiti e networking presso l’hotel nhow Milano.

Più precisamente, i “Walk & talk city tour” di domenica 14 aprile porteranno i partecipanti alla scoperta delle più recenti e innovative aperture ricettive milanesi, offrendo l’opportunità unica di esplorare la città da una prospettiva diversa e di scoprire gli ultimi progetti alberghieri e le attrazioni principali.

Ben 2 le destinazioni che vedono Augusto Contract protagonista: Combo Milano e Cioccolatitaliani Darsena. A inaugurare la prima tappa del tour sarà la visita all’ostello di alta gamma Combo Milano, importante reference per cui il general contractor ha realizzato gli arredi di spazi comuni, bar e ristorante. Combo Milano, nasce tra le mura di una tipica casa di ringhiera e si pone come luogo di business, perfetto per incontri di lavoro e riunioni, ma anche come ambiente di scambio e condivisione.

Nell’itinerario spicca anche la gelateria Cioccolatitaliani in Ripa di Porta Ticinese, primo esempio di questo format della catena. Il progetto è nato dal desiderio di dare nuova vita a una delle più iconiche gelaterie di Milano sul Naviglio Grande, cuore della movida e del turismo meneghino. Il layout del locale, su progetto sviluppato dal creative director Fabio Mennella di Antitetico, mantiene l’identità Art Déco del precedente, grazie ad una grande opera di recupero e restauro di tutto il mobilio originale reinterpretato con colori e texture eclettici.

Durante la giornata del 15 aprile, presso il nhow Hotel Milano si terrà la conferenza alla presenza dei principali investitori, sviluppatori e operatori del settore che discuteranno sul mondo dei resort e sui nuovi modi di intendere la “psicologia dello spazio". Tutti i temi trattati sono strettamente connessi al Salone del Mobile di Milano, evento di portata internazionale che avrà luogo, sempre nel capoluogo lombardo, a partire dal 16 aprile per tutta la settimana.