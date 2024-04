Usa. La sostenibilità agli agricoltori interessa poco

Un sondaggio McKinsey rileva che il 90% degli agricoltori è consapevole delle pratiche agricole sostenibili, ma l’adozione olistica rimane bassa. Al contempo, gli agricoltori aspirano a un maggiore sostegno operativo e finanziario.

In seguito alla pubblicazione di “Global Farmer Insights 2022”, nel 2023 McKinsey ha intervistato quasi 500 agricoltori statunitensi per raccogliere informazioni sulla loro redditività, le prospettive sulle decisioni di acquisto e l’adozione di pratiche di sostenibilità e soluzioni agtech. L’indagine del 2023 ha rilevato che, nonostante le recenti disagi, volatilità dei prezzi e inflazione, molti agricoltori stanno investendo nell’adozione di pratiche agricole e soluzioni tecnologiche sostenibili.

Le pratiche di agricoltura sostenibile sono necessarie per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e obiettivi ambientali più ampi. Al tempo stesso, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti nel 2023 comprendeva circa 7 miliardi di dollari dedicati alla conservazione, con ulteriori 17 miliardi di dollari in finanziamenti per la conservazione imposti dall’Inflation Reduction Act fino al 2031. Inoltre, molti operatori agricoli e aziende di beni di consumo si sono impegnati a promuovere politiche rigenerative.

Tuttavia, nel periodo 2021-2022, i flussi finanziari globali medi per l’agricoltura sono stati di soli 43 miliardi di dollari, rispetto ai 515 miliardi di dollari per i sistemi energetici e ai 336 miliardi di dollari per i trasporti. E l’adozione di pratiche agricole sostenibili non sta aumentando abbastanza velocemente da raggiungere gli obiettivi di sostenibilità delle aziende di trasformazione alimentare. e aziende di beni di consumo.

Nel 2022 McKinsey ha pubblicato The Agricultural Transition: Building a Sustainable Future, un rapporto che esaminava le misure di decarbonizzazione nelle aziende agricole e tracciava un percorso per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Nell’ambito del sondaggio del quarto trimestre 2023, McKinsey ha esplorato una selezione di queste e altre pratiche per comprendere meglio l’adozione da parte degli agricoltori e le opportunità di diffonderla negli Stati Uniti.

Sebbene il 90% degli agricoltori abbia espresso consapevolezza delle pratiche agricole sostenibili selezionate, l’adozione olistica rimane bassa. Mentre oltre il 68% degli agricoltori intervistati ha adottato pratiche di lavorazione ridotta o nulla, solo circa la metà utilizza applicazioni di fertilizzanti a tasso variabile e il 35% utilizza pratiche di irrigazione controllata.

Molti agricoltori stanno adottando pratiche agricole sostenibili, ma le stanno implementando solo su una piccola parte della loro superficie coltivata, generalmente meno del 30%. Il 74% degli agricoltori ha dichiarato di aver sentito parlare di energia rinnovabile in azienda, ma solo il 13% l’ha adottata e solo il 7% prevede di adottarla nei prossimi due anni. Inoltre, il 16% degli agricoltori ha affermato di non aver sentito parlare di prodotti biologici e il 46% di non aver sentito parlare del biochar come fertilizzante.

Gli agricoltori specializzati in colture specializzate stanno aprendo la strada all’adozione della maggior parte delle pratiche di sostenibilità. L’adozione è almeno del 20% maggiore tra gli agricoltori specializzati in colture specializzate per la metà delle pratiche esaminate. Ad esempio, l’adozione dei prodotti biologici è superiore di 11 punti percentuali per le colture speciali rispetto alle colture a filari; Il 20% degli agricoltori specializzati ha dichiarato di aver adottato la produzione interna di energia rinnovabile rispetto all’11% degli agricoltori che coltivano colture a filari. Inoltre, una percentuale maggiore di agricoltori specializzati in colture specializzate ha dichiarato di voler implementare pratiche di sostenibilità nei prossimi due anni rispetto agli agricoltori che coltivano colture a filari.