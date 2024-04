Eridania, 125 anni in dolcezza

Negli anni, l’azienda ha saputo evolversi puntando all’innovazione pur restando fedele alla sua storia, arricchendo il proprio assortimento per rispondere ai gusti e alle esigenze del consumatore, oggi sempre più attento a salute e benessere.

Eridania, nata a Genova nel 1899, celebra 125 anni di storia fatta di tradizione e modernità, che la rende sinonimo di dolcezza in Italia. Nei diversi passaggi di proprietà - compresa la stagione della Ferruzzi guidata da Roaul Gardini - l'azienda ha attraversato tutta la storia dello zucchero in Italia e oggi è controllata al 100% dal gruppo francese Cristal Union.

Negli anni, l’azienda ha saputo evolversi puntando all’innovazione pur restando fedele alla sua storia, arricchendo il proprio assortimento per rispondere ai gusti e alle esigenze del consumatore, oggi sempre più attento a salute e benessere. Ha dimostrato di sapersi muovere in un mercato competitivo e globalizzato, i cui consumi complessivi in Italia per la campagna 2022/23 sono stimati in 1,7 milioni di tonnellate (di cui l’83% è venduto sul canale industria, il 12% sul canale retail e il restante 5% nell’horeca) per un valore complessivo del mercato per il retail di 372 milioni di euro. Eridania è player top of mind, potendo vantare una notorietà di marca del 91%, che la porta saldamente al primo posto nella mente dei consumatori per la categoria zucchero.

«I primi 125 anni di Eridania ci mettono di fronte ai traguardi raggiunti, ma anche a quelli che ancora ci attendono. In questi decenni, l’azienda ha saputo evolversi puntando all’innovazione pur restando fedele alla tradizione e ne sono la prova i valori che abbiamo saputo tramandare negli anni. Se oggi Eridania ricopre un ruolo di leadership in Italia è grazie alla nostra storia e alla nostra tradizione, oltre che al contributo di tutti coloro che si sono impegnati per il successo dell’Azienda e la soddisfazione dei consumatori – ha dichiarato Alessio Bruschetta, amministratore delegato di Eridania Italia –. Abbiamo avuto la capacità di mantenere quello spirito positivo e propositivo che devono avere i leader di settore, assumendoci responsabilità e andando sempre incontro a nuove sfide, senza accontentarci degli obiettivi raggiunti. Continuiamo quindi a muoverci sul sentiero tracciato per delineare ulteriormente lo sviluppo della categoria, mantenendo alti i livelli di qualità dei nostri prodotti con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità, su cui investiamo da oltre un decennio: vogliamo che il nostro impatto positivo in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di attenzione alla salute delle persone sia sempre più evidente e condiviso».

Forte di un fatturato 2023 di 354 milioni di euro - comprensivi della commercializzazione dei prodotti della raffineria di Brindisi SRB - Eridania ha ora a Bologna il suo headquarter, mentre a Russi, nel Ravennate, ha sede il centro per il confezionamento dello zucchero, uno dei centri più grandi d’Europa, in grado di confezionare 130 milioni di kg all’anno.

Per il 125º anniversario, l’azienda ha scelto di riproporre l’iconico logo anni ’60 con i due grifoni che, uno di fronte all’altro, sorreggono la lettera “e”: lo Zucchero Classico, prodotto emblematico e inconfondibile del marchio, sfoggerà sulla sua confezione proprio il celebre grifone, in una speciale limited edition esclusiva per il 2024.

