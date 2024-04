Biometano. Emendamento del dl Pnrr semplifica i bandi

L’approvazione dell’emendamento inserito all’interno del DL Pnrr che semplifica l’accesso ai bandi per lo sviluppo del biometano rappresenta un segnale importante per la filiera del biogas e del biometano agricolo. Una misura per la quale il Consorzio Italiano Biogas (Cib) esprime soddisfazione perché "agevola la partecipazione delle aziende agricole ai prossimi bandi biometano permettendo la presentazione della domanda di ammissione agli ultimi due bandi anche in assenza di alcune autorizzazioni non essenziali in quella fase, ma che dovranno in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori conseguente all’approvazione delle graduatorie", si legge in una nota.

“L’approvazione dell’emendamento al DL Pnrr rappresenta un’utile semplificazione per le nostre aziende agricole sempre più soggette a numerose scadenze che molto spesso impediscono di poter cogliere nei tempi le opportunità di sviluppo per il settore.", commenta il presidente del Cib Piero Gattoni. "Di fronte ai tempi stretti per il completamento dei progetti del Pnrr entro il 2026, questo provvedimento costituisce una spinta agli investimenti nel nostro settore perché evita che le iniziative non possano accedere ai bandi per ritardi non dipendenti dagli agricoltori”, aggiunge il presidente del Cib.

“Continueremo a lavorare con le istituzioni per superare eventuali ulteriori ostacoli e accelerare la crescita del settore in Italia. Per questo, un ringraziamento particolare va al Gruppo parlamentare di Forza Italia e della Lega che hanno ancora una volta dimostrato una forte attenzione alle istanze del mondo del biogas e del biometano agricolo. Siamo fiduciosi che, grazie a queste misure, il nostro settore potrà incrementare il proprio contributo alla costruzione di un futuro energetico più sostenibile e resiliente”, conclude Gattoni.